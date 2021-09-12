Adıyaman'da 2 günde 243 ev karantinaya alındı

Korona virüs testi pozitif çıkanların sayısında yaşanan artış nedeniyle Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, korona virüs nedeniyle son iki gün içerisinde 243 adresin daha karantina altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, “Salgının görüldüğü andan itibaren virüsün toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının uygulamaya geçirildi. Karantinaya alınan evlerin adreslerine valiliğin internet sitesinden öğrenilebilir” denildi.