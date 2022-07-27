Adıyaman Belediyesi’nden içme suyu açıklaması

Son günlerde yurt genelinde artan ve içme suyundan kaynaklandığı tespit edilen zehirlenme vakaları sonrası tedirgin olan Adıyamanlıları bilgilendirmek için bir açıklama yayımlayan Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Adıyamanlıların temiz su içtiğini dile getirerek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre beş farklı kaynaktan getirilen içme suyunun rutin olarak incelendiğini ve yapılan analizler sonucunda oldukça sağlıklı ve temiz olduğunun belirlendiğini sözlerine ekleyen yetkililer, yayımladığı mesajda şu bilgilere yer verdi: "Son zamanlarda yurt genelinde artan zehirlenme vakalarından dolayı tedirgin olan halkımızı bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapıyoruz. Adıyaman şehir merkezinde içme suyu şebekelerimiz düzenli olarak birimlerimiz ve Sağlık İl Müdürlüğünce kontrol edilmektedir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Ancak vatandaşlarımızdan olası bir zehirlenmeye karşı bina-site, resmi kuruluşlar ve özellikle de okul içerisinde farklı nitelikte bulunan depo ve tankları rutin olarak temizlemelerini rica ediyoruz. Çünkü, evlerimize kadar sağlıkla ulaşan su, depo yoluyla kullanan ev yada binalarımızda bulunan su depolarının bakımsız ve eski olması halinde çeşitli hastalıkların ve zehirlenmelerin başlıca sebebi olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

"Ev ve kurumlardaki su depoları da rutin olarak temizlenmeli"

"Şehir içme suyu şebekesinden aboneliğe kadar getirilen sağlıklı ve temiz suyun abonelere ulaştırıldığı gibi tüketilebilmesi için depo bakım, onarım, temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve takibinin sorumluluğu, bina/site ve işyeri/kamu kurumu yönetiminin sorumluluğundadır" diyerek sözlerini sürdüren yetkililer, su deposu kullanan abonelerden su depolarında su bekletilmemelerini isteyerek, Su deposu bulunan veya kullanan abonelerin depo şartlarını sağlaması için şu uyarılarda bulundu: "Depo, suyun özelliklerini değiştirmeyecek paslanmaz çelik, krom nikel ve benzeri maddeler ile yapılmış olmalı veya uygun bir malzeme ile mutlaka kaplanmalıdır. Depo içinde boru bağlantılarında (kanalizasyon, kalorifer ve su tesisatı) sızıntı olup olmadığının kontrolü yapılmalıdır. Depo hidrofor ve fittings elemanlarının metal aksamı ve plastik aksamında bakteri üretmeyen ve insan sağlığını tehdit edici materyaller içermeyen malzemeler kullanılmalıdır. Depoya ait kapağın kilitli olması ve sızdırmaz olması gerekmektedir. Kapağın sadece depo görevlileri (kapıcı, yönetici vb.) yetkili personelleri tarafından açılıp kapanması gerekmektedir. Bina altına yerleştirilen su depoları kazan dairelerinden kaynaklanan kömür tozu, baca dumanları, is, kötü koku kaynaklarından uzak ve rutubet almayan alanlarda mümkünse özel odalarda olmalıdır. Isı kaynaklarından uzak olmalı, direk olarak gün ışığına maruz bırakılmamalı, ısı ve su yalıtımı yapılmış ve havalandırması kolay olmalıdır. Depolar duvarlara çok yakın montaj edilmemeli çünkü rutin depo bakımları ve olası arıza durumları için rahat bir çalışma ortamı sağlamalıdır. Depo içerisine sabit merdiven konmamalıdır. Depo herhangi bir bina ile bitişik yapılmamalı ve çatısı bulunmamalıdır. Deponun hidrofor bağlantısı dışında boşaltma tesisatı olmalıdır. Bu boşaltma tesisatı borusu deponun yan taraflarında değil alt tarafında olmalıdır. Depoya yüzde 2 veya yüzde 3'lük eğim verilmeli ve bu eğimin de boşaltma borusuna doğru verilmelidir. Betonarme depolarda kullanılan boya ve kaplama malzemelerin; bakteri üretmeyen insan sağlığını tehdit edici kimyasalların bulunmadığını belirleyen konuyla alakalı onayı alınmış laboratuar raporları olmalıdır. Deponun belirli periyotlarla (yılda en az 2 kez) mutlaka temizlik ve dezenfektesi yapılmalıdır."