Adıyaman Belediyesi'nden çölyak hastalarına ücretsiz ekmek

Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarına yönelik glütensiz mamulleri üretmek için kurulan fırında üretilen ekmekler, hastalara ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanıldı.

Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, ildeki çölyak hastalarına bir nebze olsun destek olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Adıyaman Belediyesi olarak ilimizde yaşayan çölyak hastalarına hizmet vermesi amacıyla kısa süre önce hizmete açtığımız fırınımızda üretilen glütensiz gıdalar hastalarımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor" diye konuştu.

Verilen desteklerden dolayı Başkan Kılınç'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Adıyaman Çölyak Derneği Başkanı Salih Gültoplayan ise "Adıyaman Belediyesi tarafından çölyak hastalarımıza yönelik çalışmalardan dolayı Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yapılan destekler sayesinde hastalarımızın yükü bir nebze olsun hafifleyecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA