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Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir

Duygusal açlığın mutluluk, sinir, öfke, stres, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi duygulardan dolayı oluşan yapay bir açlık durumu olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay,"Mideniz dolu olduğu halde kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, yeme bozukluğu olarak adlandırılan duygusal açlık durumunu yaşıyor olabilirsiniz"dedi.

19 Ağustos 2022 Cuma 15:49
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Açlık durumunuzun nedeni duygusal olabilir

Mide dolu olduğu halde açlık hissedilmesi nedeninin aslında duygusal açlık olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, yeme bozukluğu olarak adlandırılan bu durumun duygusal açlık olarak tanımlandığını söyledi. Pişman olmamak için duygusal ve fiziksel açlık arasındaki farkın iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Dyt. Elif Sena Ay, ‘’Fiziksel açlıkta açlık hissi yavaş oluşur. Yemeğin pişmesi, sofranın kurulması beklenebilir. Yemek seçiciliği azdır ve olan yemekle tokluk sağlanır. Fakat duygusal açlıkta bir anda açlık gelir ve belli bir yiyeceğe karşı gelişir. Özellikle abur cubur ve tatlıya karşı oluşan bir açlıktır. Mide doludur ancak yemek yenilse dahi açlık hissi geçmez” diye konuştu.
İki yemek arası 4 saatten az olmamalı
Kişilerin duygusal açlık anlarında yemek yediğini sonrasında ise gerçekten yemeğe ihtiyaç olmadığı anlaşıldığında pişmanlıkların yaşandığını belirten Dyt. Ay, şu önerilerde bulundu:
"Öncelikle en son ne zaman yemek yediğinizi düşünebilirsiniz. Eğer 4 saati geçmediyse ve fiziksel bir belirti görmüyorsanız yaşadığınız durum duygusal açlıktır. Sizi duygusal açlığa yönelten sebebi düşünün. İş yerinde veya okulda stresli olabilirsiniz, sevdiğiniz biri tarafından kırılmış olabilirsiniz veya güzel bir haber almış çok mutlu olmuş olabilirsiniz. Kendi sebebinizi bulun ve hangi duyguyu yaşıyorsanız onu kendi içinizde kabullenin. Daha sonra kendinizi, aklınızı meşgul edecek aktivite bulun.  Bu aktiviteler müzik dinlemek, bir hobiyle ilgilenmek, yürüyüş yapmak veya sevdiğiniz biriyle sohbet etmek olabilir."
Yemek ile doğru ilişki kurulmalı
Hayatın çeşitli alanlarında karşılaşılan zorlukların ve duygusal durumların yeme alışkanlıklarını etkilediğini söyleyen Dyt. Ay,"Bu alışkanlıkları şekillendirmek sizin elinizdedir. Gereksiz ve aşırı yeme kilo problemi yaratacaktır. Bunun sonucunda ise üzerinizde oluşan kilo verme baskısı ve duygusal açlık arasında sıkışıp kalabilirsiniz. Bunu engellemek ve yemekle doğru bir ilişki kurabilmek için kendinize en uygun yöntemleri belirlemeniz gerekir. İlk başta ne kadar zor görünse de sabır ve kararlılık ile başarıya ulaşmanız mümkün" dedi.

 

Kaynak: PHA
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