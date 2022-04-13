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500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Haftası kapsamında ‘’Sağlık için pedalla’’ sloganıyla 500 yol bisikletini gençlere dağıttı.

13 Nisan 2022 Çarşamba 17:03
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500 bisiklet 'sağlık için pedalla' sloganıyla gençlerle buluştu

Bisiklet yollarının aktif kullanılması ve bisiklet kullanımının teşvik edilmesi için Talat Özkarslı Spor Salonu’nda yapılan dağıtım töreninde sağlıklı yaşamın önemi vurgulanırken Gaziantep’te yapımı tamamlanan yeni bisiklet yolları hakkında da bilgiler verildi.  
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğinde yapılan törende bisiklet kullanımının sağlık açısından önemi vurgulandı, gençlere bisiklet kullanımı tavsiye edildi.
Büyükşehir bisiklet takımı son 4 yılda başarılarıyla göz kamaştırdı
Törende, Gaziantep Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’nın son 4 yıldaki başarıları paylaşıldı. Takım, toplamda 35 kupa, 125 madalya kazanırken; Türkiye’de 25 takım birinciliği, 5 takım ikinciliği, ferdi olarak 5 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Türkiye ikinciliği ve 4 Türkiye 3’üncülüğü derecelerini elde etti. Görme Engelli Bisiklet Takımı sporcuları ise katıldıkları iki yarışmadan da 1’incilikle ayrıldı. 
Milli takıma Gaziantep Büyükşehir desteği
Takım oyuncuları, milli takım kampına 5 kadın sporcu 2 erkek sporcu olmak üzere toplamda 7 sporcu ile şehri temsil etti. Antrenör Emrah Gezen, milli takım antrenörlüğüne getirildi. 
Şahin: Genç nüfusumuz bizim en büyük zenginliğimiz
Dağıtım töreninde konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in eğitim, bilim, sağlık, spor şehri olması adına yola çıktıklarını belirterek şunları söyledi:
“Bu yolculukta en önemli gücümüz gençlerimiz. Gençlerimiz geleceğe çok iyi hazırlamamız lazım. Onların beden ve ruhen her türlü ihtiyaçlarını karşılayacak fırsatlar vermek lazım. En büyük yatırım beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Çok genç bir nüfusumuz var. Bu bizim en büyük zenginliğimiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve millet ittifakımızın verdiği destekle çalışıyor, gençlerimizi merkeze alıyoruz. Eğitim, sağlık, istihdamda önce gençlik diyoruz.” 
"Havayı temiz, vücudu dinç tutmak için; sağlıklı kalmak için pedalla diyoruz"
Konuşmasının devamında bisikletin 2 yıllık pandemi süreci ile bir spor aracı olmaktan çıktığını dile getiren şahin ifadelerine şöyle devam etti:
“Avrupa’nın sokaklarında bugün 7’den 70’e herkes bisiklet kullanıyor. Böylelikle vücut rahatlıyor, karbondioksit salınımı olmuyor, havayı kirletmiyor. Şehir merkezinde planlamalar yaptık ama bir taraftan da bisiklet kullanımını teşvik etmemiz gerekiyordu. Bisiklet kullanımını teşvik etmek için yarışmalar düzenledik, daha fazla bisiklet verdik. Bütün belediye başkanları bisiklet kullanımını teşvik etti. Bunun sonunda başarı geliyor. Havayı temiz, vücudu dinç tutmak için, sağlıklı kalmak için pedalla diyoruz.”
Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Cahit Çıkmaz, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Samet Bayrak, ve gençler katıldı.

Kaynak: PHA
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