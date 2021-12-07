10 öğrenci, yedikleri lahmacundan zehirlendi - Videolu Haber

Alınan bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Erdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 10 öğrencisi öğle arasında dışarıdan lahmacun yedi. Lahmacun yedikten bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen öğrencileri fark eden öğretmenleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri tarafından öğrenciler ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, zehirlenmeye yol açan olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberin Videosu :