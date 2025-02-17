Bakanlık: "Sağlık Çalışanlarımız Büyük Bir Fedakarlık Örneği Sergiliyor"

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının milyonlarca vatandaşın sağlığı için özveriyle çalıştığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakarlık örneği sergilemiştir."

Bakanlık, sağlık hizmetlerinde memnuniyetin hem sağlık çalışanları hem de vatandaşlar açısından önem taşıdığını belirterek, "Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıçam'ın Sözleri Tepki Çekmişti

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pınarhisar’da Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım: Vatandaşa, 'Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım” sözlerini sarf etmişti.

Bu ifadeler, kamuoyunda ve sağlık çalışanları arasında büyük tepkiyle karşılanırken, çeşitli sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, Sarıçam’ın sözlerine karşı açıklamalar yaparak sağlık çalışanlarının hedef gösterilmesine tepki göstermişti.

Sarıçam: "Sözlerim Çarpıtıldı, Özür Dilerim"

Gelen tepkiler üzerine Sarıçam, sözlerinin çarpıtıldığını savunarak bir açıklama yaptı ve "Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verdiysem üzgünüm, sağlık çalışanlarımızın emeğini her zaman takdir ediyorum" diyerek özür diledi. Ancak sağlık camiasındaki tepkiler, milletvekilinin özrüne rağmen devam etti.

Kaynak : PHA