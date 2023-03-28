Resmi Gazete'de bugün yayımlanan personel alımı ilanına göre; 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni ve 21 bin 709 sağlık teknikeri KPSS ile alınacak.

Deprem bölgesindeki 10 il için 3 bin 358 hemşire, bin 27 ebe, 400 sağlık lisansiyeri, 507 sağlık teknisyeni ve 3 bin 767 sağlık teknikeri olmak üzere 9 bin 59 sözleşmeli sağlık personeli ve 2 bin 832 sürekli işçi, toplamda 11 bin 891 personel istihdam edilecek.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Adaylar, tercihlerini 28 Mart-03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre Ö̈SYM’nin internet sitesi üzerinden http://ais.osym.gov.tr yapabilecek.

Söz konusu ilanın detaylarında alım yapılacak pozisyonlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Öte yandan sosyal medya hesabından işçi alım başvurularının İŞKUR tarafından tamamlanmış olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır" bilgisini paylaştı.

https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1640596787361636352