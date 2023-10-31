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"Filistin’de yaşanan soykırıma AK Parti iktidarı ortaktır" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca; “Yıllardır zalime sessiz kalan, kan ve gözyaşını basit kınamalarla geçiştiren, Müslümanların duygularını kullanarak sığ tepkiler veren AK Parti iktidarı Filistin’de yaşanan soykırıma ortaktır" dedi.

Atmaca, paylaşımında, "21 yıldır iktidar gücü elinde bulunan Sayın Erdoğan, bu yanlış tutumdan derhal dönmeli, güne miting yaparak değil, ticari ve askeri tüm işbirliklerini durdurarak başlamalıdır. Sözün bittiği yerdeyiz! Artık zaman kınama twitlerinin, miting alanlarında hamasi söylemler kurmanın zamanı değil; icraat zamanıdır” ifadelerini kullandı.