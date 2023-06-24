Adıyaman’da eğitim kurumlarının depremde hasar görmesi nedeniyle okul projelerine destek olduklarını belirten Rotary 2420. Bölge Federasyonuna bağlı Fatih Rotary Kulübü ve Kadına Nefes Rotary Kulübü adına anaokulunun tefrişatı için ilimizi ziyaret eden Rotaryen Banu Korun ve proje tasarımcısı İnşaat Yüksek Mühendisi Banu Aktaş; ”Depremde en çok etkilenenler çocuklar oldu. Özellikle küçük yaştaki çocukların oyun alanları, okulları ve yaşam alanları çok zarar gördü. Biz de bu konteyner kentte bulunan anaokulunun gerekli tüm ihtiyaçlarını karşılayarak hem Adıyaman’a hem de çocuklarımıza destek olmaya çalıştık. Umarız bu şehir ve tüm insanları en kısa zamanda geçmişteki güzel günlerine kavuşur. Bizler Rotary ailesi olarak her zaman burada olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte yaraların sarılmasına yardım edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA