Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Mehtap Binzet, 6 Şubat depreminden hemen sonra Yaylakonak Beldesi'nde 33 çiftçiye 132 keçi dağıttıklarını vurgulayarak, şimdi ise 17 aileye 34 keçi daha vererek toplamda depremde yakınlarını kaybeden 50 aileye 166 adet keçi yardımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Binzet,"Bu özel yardım etkinliği sayesinde, depremzedelerin zorlu süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Kaliforniya Turk-American Derneği ve Rotary Kulübü, hayvancılıkla uğraşan ailelere verilen keçi yardımlarıyla onların yeniden toparlanmalarına yardımcı oluyor" dedi.

Mayıs ayında deprem bölgesine gelen Kaliforniya Turk-American Derneği ve Monterey Cannery Row Rotary Kulübü üyesi Ilge Karancak, deprem gibi doğal afetlerin etkileriyle mücadelede dayanışmanın ve desteğin önemini vurgulayarak, Nemrut Rotary Kulübü'ne minnettarlığını dile getirdi. Depremzedelere yönelik bu anlamlı yardımın ve birbirimize sahip çıkıp destek olmanın ne kadar değerli olduğunu ifade etti.

Yaylakonak Beldesine bağlı köylerde yaşayan ve depremde hem evlerini, hem yakınlarını hem de besledikleri hayvanlarını kaybeden aileler bu anlamlı yardım karşısından duydukları memnuniyeti ifade ederek Rotary’e teşekkür ederiz dediler.



Kaynak : PHA