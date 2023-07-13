Pasaport harçlarına zam yapıldı. Buna göre 6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu.

1 yıllık pasaport harcı 1.512, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla belirlenen yeni tarifeler açıklanarak yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliği'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.