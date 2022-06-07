Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda yakaladığı okullaşma oranını Türkiye’nin son 20 yılda ancak yakalayabildiğini ve gençlerin bu ülkenin niye 70 yıl beklediğini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘İl Değerlendirme Toplantısı’ sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman’ın 2022 yılındaki 357 milyon TL olan eğitim yatırımı miktarını 1 milyar 377 milyon TL’ye çıkardıkları müjdesini verdi.

Bakan Özer’in Adıyaman’a müjdeleri açıklayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak Adıyaman’da mevcut yeni okul yapımları, okulların güçlendirilmesi, yık-yap çerçevesindeki yeni okulların yapılmasıyla ilgili 2022 yatırım bütçesinde yaklaşık 357 milyonluk bir yatırımımız vardı. Bugünkü değerlendirme toplantısında Adıyaman’ın eğitim kalitesini arttırma, özellikle ikili eğitimin tamamını ortadan kaldırma ile ilgili çok geniş bir değerlendirme yaptık ve 357 milyonluk yatırıma ilave olarak Adıyaman’a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Adıyaman’ın yatırımlarını 1 milyar 377 milyona çıkarttık. Sadece Adıyaman’da değil, tüm Türkiye’de depremlerle ilgili, güçlendirme, yık-yap çalışmalarını nihayetlendirmek. Bunun için 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar Adıyaman’da ki güçlendirme yapılması gereken tüm okullarımızı inşallah nihayetlendireceğiz. Tüm bunun için 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman’ımıza kavuşturmuş olacağız. Adıyaman’a 35 tane yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Yine mevcut okulların onarımlarıyla ilgili ilave Adıyaman’ımıza 20 milyon TL bir yatırım daha göndereceğiz. Yine yeni yatırımlardan hem merkez ve hem ilçelere 8 tane ilkokul, 8 tane ortaokul ve 4 tanede lise yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Valilikteki açıklamasının ardından Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve işadamı Hasan Taşar tarafından yaptırılan Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama 3. Kademe Okulu’nun açılışını yaptı.

Kurdele kesiminden önce konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti.

“Ülkemiz 70 yıl neyi bekledi”

Bakan Özer, “Son 20 yıl eğitimde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu dönemi özellikle gençlerimizin hatırlaması anlamında tekrar etmekte büyük fayda var. 2000’li yıllarda Türkiye’de 5 yaşındaki okullaşma oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 11. Yüz öğrenciden sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Orta öğretimdeki okullaşma oranı ise yüzde 44’tür. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14’tü. Bu gün 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 92, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 90’ın üzerinde ve yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48’i geçti. Yani gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda sağlamış olduğu okullaşma oranlarına Türkiye son 20 yılda ulaşabildi. Onun için siz gençlerin şöyle bir şey sorması lazım. Bu ülke niye 70 yıl bekledi? Okullaşma oranının artması için 2002’yi niye bekledi?” ifadelerini kullandı.

Törende TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2000’li yıllarda Adıyaman’ın tüm yatırım ödeneğinin 10 milyon iken, bugün 1 kalemde 1 milyar TL’lik yatırımlar geldiğine dikkat çekti.

Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar 3 bin 513 derslik yapılırken, 2002 yılından bu güne kadar 3 bin 678 yeni dersliğin eğitime kazandırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, eğitim yatırımları için Bakan Özer’e teşekkür etti.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşen açılış töreni sonrasında Taşar Ailesi’ne yaptıkları okul için teşekkür plaketi takdim eden Bakan Özer’e Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hem kendisin hem de mozaik sanatıyla yapılmış tablo hediye edildi.

iha