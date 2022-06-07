Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.648,19
ALTIN
1,00
DOLAR
16,83
STERLİN
21,30
EURO
18,09

Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda yakaladığı okullaşma oranını Türkiye’nin son 20 yılda ancak yakalayabildiğini ve gençlerin bu ülkenin niye 70 yıl beklediğini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

07 Haziran 2022 Salı 18:05
9 Okunma
Milli Eğitim Bakanı Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda yakaladığı okullaşma oranını Türkiye’nin son 20 yılda ancak yakalayabildiğini ve gençlerin bu ülkenin niye 70 yıl beklediğini sorgulaması gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen ‘İl Değerlendirme Toplantısı’ sonrasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim yatırımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Adıyaman’ın 2022 yılındaki 357 milyon TL olan eğitim yatırımı miktarını 1 milyar 377 milyon TL’ye çıkardıkları müjdesini verdi.

Bakan Özer’in Adıyaman’a müjdeleri açıklayarak, “Milli Eğitim Bakanlığı olarak Adıyaman’da mevcut yeni okul yapımları, okulların güçlendirilmesi, yık-yap çerçevesindeki yeni okulların yapılmasıyla ilgili 2022 yatırım bütçesinde yaklaşık 357 milyonluk bir yatırımımız vardı. Bugünkü değerlendirme toplantısında Adıyaman’ın eğitim kalitesini arttırma, özellikle ikili eğitimin tamamını ortadan kaldırma ile ilgili çok geniş bir değerlendirme yaptık ve 357 milyonluk yatırıma ilave olarak Adıyaman’a 1 milyar 20 milyonluk ilave yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Adıyaman’ın yatırımlarını 1 milyar 377 milyona çıkarttık. Sadece Adıyaman’da değil, tüm Türkiye’de depremlerle ilgili, güçlendirme, yık-yap çalışmalarını nihayetlendirmek. Bunun için 2022-2023 eğitim öğretim yılına kadar Adıyaman’da ki güçlendirme yapılması gereken tüm okullarımızı inşallah nihayetlendireceğiz. Tüm bunun için 200 milyonluk bir ilave ödeneği Adıyaman’ımıza kavuşturmuş olacağız. Adıyaman’a 35 tane yeni bağımsız anaokulu yapma kararı aldık. Yine mevcut okulların onarımlarıyla ilgili ilave Adıyaman’ımıza 20 milyon TL bir yatırım daha göndereceğiz. Yine yeni yatırımlardan hem merkez ve hem ilçelere 8 tane ilkokul, 8 tane ortaokul ve 4 tanede lise yapacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Valilikteki açıklamasının ardından Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli ve işadamı Hasan Taşar tarafından yaptırılan Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama 3. Kademe Okulu’nun açılışını yaptı.

Kurdele kesiminden önce konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yıldaki okullaşma oranına dikkat çekti.

“Ülkemiz 70 yıl neyi bekledi”

Bakan Özer, “Son 20 yıl eğitimde büyük değişimlerin yaşandığı bir dönem oldu. Bu dönemi özellikle gençlerimizin hatırlaması anlamında tekrar etmekte büyük fayda var. 2000’li yıllarda Türkiye’de 5 yaşındaki okullaşma oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 11. Yüz öğrenciden sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Orta öğretimdeki okullaşma oranı ise yüzde 44’tür. Yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14’tü. Bu gün 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 92, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 90’ın üzerinde ve yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48’i geçti. Yani gelişmiş ülkelerin 1950’li yıllarda sağlamış olduğu okullaşma oranlarına Türkiye son 20 yılda ulaşabildi. Onun için siz gençlerin şöyle bir şey sorması lazım. Bu ülke niye 70 yıl bekledi? Okullaşma oranının artması için 2002’yi niye bekledi?” ifadelerini kullandı.

Törende TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 2000’li yıllarda Adıyaman’ın tüm yatırım ödeneğinin 10 milyon iken, bugün 1 kalemde 1 milyar TL’lik yatırımlar geldiğine dikkat çekti.

Vali Mahmut Çuhadar ise konuşmasında, Cumhuriyetin kuruluşundan 2002 yılına kadar 3 bin 513 derslik yapılırken, 2002 yılından bu güne kadar 3 bin 678 yeni dersliğin eğitime kazandırıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, eğitim yatırımları için Bakan Özer’e teşekkür etti.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleşen açılış töreni sonrasında Taşar Ailesi’ne yaptıkları okul için teşekkür plaketi takdim eden Bakan Özer’e Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hem kendisin hem de mozaik sanatıyla yapılmış tablo hediye edildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 08.06.2022 00:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özer, Kur’an-ı Kerim’e tekme atılmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz”
Bakan Özer, Kur’an-ı Kerim’e tekme atılmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz”
Davutoğlu’na Adıyaman’da ’HDP’ ve ’CHP’ tepkisi
Davutoğlu’na Adıyaman’da ’HDP’ ve ’CHP’ tepkisi
Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir masadır”
Öztürk Yılmaz: “6’lı masa, masalcı bir masadır”
Sağlık Bakanı Koca’ya Adıyaman’da yoğun ilgi
Sağlık Bakanı Koca’ya Adıyaman’da yoğun ilgi
Mahir Ünal: “HDP’nin yanında CHP’de terörü savunmaya başladı”
Mahir Ünal: “HDP’nin yanında CHP’de terörü savunmaya başladı”
Savunma sanayisinde heyecanlandıran açıklama
Savunma sanayisinde heyecanlandıran açıklama
Milletvekili Öztürk: “Milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz?”
Milletvekili Öztürk: “Milyonlarca şehit verip kanla, gözyaşıyla vatanlaştırdığımız bu coğrafyanın bölünmesine rıza mı göstereceğiz?”
Bakan Soylu: "Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı"
Bakan Soylu: "Adıyaman il sınırlarında hiç terörist kalmadı"
İçişleri Bakanı Soylu: “Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükumete atıyor”
İçişleri Bakanı Soylu: “Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükumete atıyor”
Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı’na aday"
Özhaseki: “Kılıçdaroğlu, yalan ile Guinness Rekorlar Kitabı’na aday"
BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor"
BBP Genel Başkanı Destici: "HDP milleti birbirine düşürmeye çalışıyor"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’ndan Gölbaşı’na ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu’ndan Gölbaşı’na ziyaret
(Düzeltme) HDP Gaziantep Milletvekili Toğrul: “HDP her koşula hazırdır"
(Düzeltme) HDP Gaziantep Milletvekili Toğrul: “HDP her koşula hazırdır"
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul:
HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul:
Milletvekili Toprak’tan Pervin Buldan’a sert cevap
Milletvekili Toprak’tan Pervin Buldan’a sert cevap
Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz”
Bakan Karaismailoğlu: “Dağları tünellerle deliyor, nehirleri köprülerle aşıyoruz”
Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”
Bakan Adil Karaismailoğlu: “100 yıldır yapılamayanları bir bir yapıyoruz”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Adıyaman’da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Adıyaman’da
Türkiye’nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
Türkiye’nin 3 aşı projesi insan denemeleri aşamasında
AK Parti Adıyaman İlçe Başkanı Alkayış güven tazeledi - Videolu Haber
AK Parti Adıyaman İlçe Başkanı Alkayış güven tazeledi - Videolu Haber
Figen Bozan Ak Parti Medya ve Tanıtma Başkanlığına Getirildi
Figen Bozan Ak Parti Medya ve Tanıtma Başkanlığına Getirildi
CHP Heyetinden İYİ Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti
CHP Heyetinden İYİ Parti'ye Hayırlı Olsun Ziyareti
Baltacı:”partimizin belediye başkanlığı ve il genel meclisi için tüm gücümüzle çalışmış ve oy istemiş bulunmaktayız”
Baltacı:”partimizin belediye başkanlığı ve il genel meclisi için tüm gücümüzle çalışmış ve oy istemiş bulunmaktayız”
Binzet: "Aldığın Sözlerin Hesabını Soracağız"
Binzet: "Aldığın Sözlerin Hesabını Soracağız"
Sağlık Bakanlığı’ndaki Rüşvetçiler Kimler?
Sağlık Bakanlığı’ndaki Rüşvetçiler Kimler?
Kenan Doğan Mazbatasını Aldı
Kenan Doğan Mazbatasını Aldı
CHP'li Binzet'ten "çoklu baro" teklifine tepki
CHP'li Binzet'ten "çoklu baro" teklifine tepki
Karaaslan:” Partimin bir neferi olarak yılmadan çalışmalara devam edeceğim”
Karaaslan:” Partimin bir neferi olarak yılmadan çalışmalara devam edeceğim”
İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Karaaslan İl Başkanlığına Aday Oldu
İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Karaaslan İl Başkanlığına Aday Oldu
Binzet: “Birçok Defa Müjde Olarak Verdiğiniz Müzemiz, Çıktı Dediğiniz Ödeneği Nerede”
Binzet: “Birçok Defa Müjde Olarak Verdiğiniz Müzemiz, Çıktı Dediğiniz Ödeneği Nerede”

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim