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Kurtulmuş, Adıyaman İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak partililere seslendi.

16 Eylül 2022 Cuma 18:20
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Kurtulmuş, Adıyaman İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Adıyaman Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katılarak partililere seslendi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İl Danışma Meclisi toplantısı öncesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan camide cuma namazını kıldıktan sonra Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığını ziyaret etti. Burada sanayicilerle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğünü vurguladı. Kurtulmuş, daha sonra Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Buradaki toplantıya AK Parti Adıyaman milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Başkanı Mehmet Dağtekin başta olmak üzere parti yöneticileri ve çok sayıda parti üyeleri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Cumhurbaşkanımızın ’1 Haziran’dan sonra sahalara çıkın’ talimatıyla Adıyaman’da gitmediğimiz köy bırakmadık. Tutmadığımız el girmediğimiz gönül bırakmayacağız diyorum” dedi. Daha sonra konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bugün 16 Eylül, 15 Eylül 1961’de bizim değerlerimizi temsil eden iyi insanlar maalesef yargılanıyorlar. 15 Eylül’de idam kararı onaylandı. 16 Eylül’de iki tane demokrasi şehidimiz oldu, bugün şehit edildiler. Ve bu insanların şehit edilme gerekçeleri ise bizim değerlerimizi temsil ettikleri içindir. Yarın da Adnan Menderes’in şehit edilme günüdür. Bunları yapan insanların maalesef fikirleri devam ediyor. Maalesef bu insanlar bizlere demokrasi ve hukuk dersi vermeye çalışıyor. Kimsenin bizlere hukuk ve demokrasi dersi vermeye hakkı yoktur. Adnan Menderes’i idam ettiren zihniyet maalesef devam ediyor. Bizler onların ne kadar demokrat ve adil olduklarını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bizim birlik ve beraberliğimizi sımsıkı tutmamız lazım. Öz eleştiri gerekiyorsa yapacağız, öz eleştiriyi yapmazsak ayakta duramayız. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olmak sizlerle birlikte olmak büyük bir onurdur” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ise konuşmasında, “Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin geleceği için ne gece ne de gündüz durmuyor. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, günde bir ya da iki saatten fazla uyumayarak gayret ediyor, ülkesi için çaba gösteriyor. Bizler de Adıyaman’da teşkilatlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu ülkenin geleceği için koşturuyoruz. Bizim daha fazla koşturmamız lazım. Bu 2023 seçimleri yüzyılın seçimleri olacak. Bunun için de daha çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Vesayet zihniyeti, darbeci zihniyet toprağa gömülmüş, tarihin çöplüğüne atılmıştır"

Türkiye’nin yaşadığı darbelerden bahseden AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türkiye’nin vesayet dönemi dediğimiz milletin oyundan güç alamadıkları halde millete rağmen siyaset yapmak iddiasında olanların Türkiye’yi ne dar boğazlara soktuğunu halkın ensesinden nasıl boza pişirdiğini çok iyi hatırlıyoruz. Türkiye 72 yılda 5 darbeyle, sayısız darbe teşebbüsüyle karşılaştığını ve her bir sürecin Türkiye’yi nasıl geriye götürdüğünü gayet iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da vesayet zihniyeti ve darbeci zihniyet toprağa gömülmüş tarihin de çöplüğüne atılmış ve Türkiye rahat bir nefes almıştır. İnşallah Türkiye bir daha o günlere geri dönmeyecek onun için bizim çok güçlü, çok kuvvetli ve çok tutarlı bir şekilde yolumuza devam etmemiz lazım” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından AK Parti’ye katılım yapan yeni üyelere de AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş tarafından rozetleri takıldı. Kurtulmuş, daha sonra yine aynı yerde STK temsilcileriyle bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Kaynak: iha
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