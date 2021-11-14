İçişleri Bakanı Soylu: “Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükumete atıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hizmet üretemeyen bazı belediyelerin kolaycılığa kaçarak suçu hükümete atmaya çalıştığını belirtti.

Bir dizi toplantıya katılmak üzere Adıyaman’a gelen Bakan Soylu, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanan Bakan Soylu, şeref defterini imzaladı. Daha sonra İl Genel Meclis Toplantısı’na katılan Bakan Soylu, yaptığı konuşmada Türkiye’nin dünya ile olan makası kendi lehine kapattığını söyledi. Türkiye’nin salgın döneminde de yatırımlardan geri kalmadığını ifade eden Bakan Soylu, “Türkiye’de 19 yıldır köy yollarına kadar her tarafa uzanan bir altyapı yatırım hamlesini Türkiye gerçekleştirmiştir. Bütün dünya salgın dönemini geçirdi, biz hiçbir yatırımımızdan geri kalmadık. Bu salgın döneminde dünyanın bütün ülkeleri biz ne yapacağız endişesi içerisindeyken, Türkiye bu dönem de dahil büyük yatırımlarından vazgeçmedi” dedi.

“Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdik”

Ret, inkar ve asimilasyon politikalarına son verdiklerini dile getiren Soylu, “Burada huzur var. Huzur olan yerde yatırım olur.

Eğitim, sağlık, umut ve gelecek var. Biz 21. yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devrimler gerçekleştirdik. Kimsenin aklına gelmeyecek işler yaptık. Ret, inkar ve asimilasyon politikalarının tamamını elimizin tersiyle ittik. Bu ülkede hem birlik hem de kardeşlik oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Dünya ile aramızdaki makası lehimize kapatıyoruz”

Türkiye’nin dünya ile arasındaki makası kendi lehine kapattığını ifade eden Bakan Soylu, “Birçok badireden geçtik, her badirede geriye giden bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Çevremizdeki ülkeler 2000 yılında bulundukları noktadan geriye düşerken, biz 2000 yılından çok daha ileri bir noktadayız. Tunceli’den Şırnak’a, Diyarbakır’dan Hakkari’nin köylerine kadar köyler boşaltılıyordu. Şimdi tam tersi insanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu bizim eski Türkiye’den yeni Türkiye’ye geçiş noktasında en büyük avantajımız olarak önümüzde durmaktadır. Biz geriye gitmiyoruz, tam tersi Avrupa ile aramızdaki makası, tam 300 yıldır açık olan o makası yavaş yavaş kapatıyoruz. Gelecek nesillere altyapısı güçlü, yolları, barajları, üniversiteleri, savunma sanayisi güçlü bir Türkiye bırakıyoruz. Dünya ile aramızdaki makası kendi lehimize kapatıyoruz” dedi.

“Çok badireler atlattık”

Çok badireler atlattıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Her gün 30-40 şehidin geldiği ve ülkenin bir kaosa döndürülmek istendiği, terörün ülkenin gündemine vesayet olarak yerleştiği bir Türkiye yaşadık. Afetlerle karşı karşıya kaldığımız dönemlerde vatandaşın ’Nerede bu devlet?’ dediği bir Türkiye yaşadık. Bir taraftan Gezi olaylarını gördük, bir taraftan 17-25 Aralık’ı gördünüz. Bir taraftan 6-8 Ekim olaylarını gördünüz. 15 Temmuz hain darbe girişimini gördünüz. Gelecek nesillerimize tekrar bu olayların yaşanmasına izin vermeyelim” dedi.

“Hizmet üretemeyen belediyeler suçu hükümete atıyor”

Hizmet üretemeyen bazı belediyelerin hükümeti suçlayarak kolaycılığa kaçtığının altını çizen Soylu, “Bazen çok haksızlıklarla karşılaşıyoruz. Seçimler oluyor, belediyeler parti değiştiriyor. Diyorlar ki ’beni engelliyorlar.’ Nasıl engelliyoruz? Paranda bir kesinti var mı, yok. Ama hizmet edememesinin bir mazeretini ortaya koyabilmek için kolaycılığa kaçanlar var. Çok para ile az iş yapanlar hükümeti suçluyor” diye konuştu.

Bakan Soylu, ardından valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Toplantıya Bakan Soylu’nun yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

iha