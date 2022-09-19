CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Altılı Masanın liderleri olarak bizler, Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Altılı Masanın liderleri olarak bizler; Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz, Türkiye’yi büyütmek istiyoruz, Türkiye için çalışmak istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi Belediyesini ziyaret etti. Şambayat Belde Belediyesi önünde partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’ye huzur getireceklerini belirterek, “Altılı masanın liderleri olarak bizler; Türkiye’yi huzura kavuşturmak istiyoruz, Türkiye’yi büyütmek istiyoruz, Türkiye için çalışmak istiyoruz. Altı lider bir aradayız, beraberiz. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Huzur içinde olun, asla umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye’yi büyüteceğiz, Türkiye’yi güzelleştireceğiz, Türkiye’de herkes kucaklaşacak. Bize soruyorlar ’parayı nerden bulacaksın?’ Bu bir siyasi tercihtir. Parayı beşli çeteye mi vereceksin, vatandaşa mı vereceksin? Biz beşli çeteye değil, vatandaşa hizmet edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Beşli çeteden paraları söke söke alacağım. Hukuk içinde alacağız, adalet içinde alacağız. Milletin hakkını hukukunu millete teslim edeceğiz. Takdir millete aittir. Milletten büyük kimse yoktur. Dolayısıyla millet, partiden de büyüktür. Milletin her ferdine saygı duymak bizim görevimizdir. Bize oy versin vermesin, 85 milyona hizmet götürmek bizim görevimizdir. Biz onlar gibi değiliz, biz toplumu ayırmıyoruz. Biz toplumu bölmüyoruz, biz ayrıştırmıyoruz. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına biz saygı gösteririz. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Halkın partisiyiz, halk için mücadele ediyoruz” dedi.

"Bunların tamamına kök söktüreceğim"

Konuşma sonrasında Şambayat’ta bir kadın, Kılıçdaroğlu’na ipe dizili olan Antep fıstığından hediye etti. Kılıçdaroğlu ipi boynuna astı. Kılıçdaroğlu daha sonra Gölbaşı ilçesine hareket etti. Burada Gölbaşı Belediye Başkanlığı önünde bekleyen partililere hitap eden Kılıçdaroğlu, “Bu ülkeye adaleti getireceğim. Devletin dili adalet ise devletin dini adalet oluncaya kadar her türlü mücadeleyi sizin için yapacağım. Parayı nerden bulacaksın diye bize soruyorlar. Türkiye zengin ülke, Türkiye’nin kaynakları, sizin ödediğiniz vergilerin büyük bir kısmı beşli çetelere gidiyor, mafyaya gidiyor, baronlara gidiyor. Bunların tamamına kök söktüreceğim. Endişe etmeyin. Sizlerin oylarıyla iktidara geldiğimizde bir hafta içinde, bir hafta içinde çiftçinin, esnafın bankalardan, esnaf kefalet ve kredi kooperatifinden çektikleri kredilerin faizlerini sıfırlayacağım” diye konuştu.

Daha sonra Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Gölbaşı üzümünden Kılıçdaroğlu’na hediye etti. Kılıçdaroğlu, buradan Malatya’ya doğru hareket etti.

iha