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Bakan Vahit Kirişci’den düşen helikopterle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen ve Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşen helikopterle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "7 personelden 2’si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde bir yoğun bakımda durumları söz konusu değildir" dedi.

21 Eylül 2022 Çarşamba 21:28
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Bakan Vahit Kirişci’den düşen helikopterle ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen ve Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşen helikopterle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, "7 personelden 2’si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde bir yoğun bakımda durumları söz konusu değildir" dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak için Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Valiliği toplantı salonunda ‘Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri’ toplantısı sonrası ilk olarak AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Kirişci, partililere birlik ve beraberlik mesajları vererek 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurguladı. Bakan Kirişci ve beraberindeki Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu ve partililer Kahta ilçesinin Arılı Köyünde badem hasadına katıldı. Burada badem hasadına katılan Bakan Kirişci, Adıyaman bademinin ülke ekonomisine olan katkısından bahsetti. Bakan Kirişci ve beraberindeki heyet daha sonra Kahta ilçe merkezinde bulunan bir firmaya ait nar fabrikasını ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düşen helikopter ve orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek üzere görevlendirilen ve Denizli’nin Çardak ilçesi yakınlarında düşen helikopter ile yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci, “Muğla ilimizin Marmaris ilçesinde Ataköy Mahallesi yakınlarında meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Kastamonu ilimizin Taşköprü ilçesinde konuşlanan helikopter saat 16.10 sıralarında bu yangına müdahale için yola çıktığında Denizli ili Çardak ilçesi Gemiş Mahallesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir kazaya maruz kalmış. Türk Hava Kurumu ile MGİ iş ortaklığında kiralanan ve kiralama yoluyla alınan Rusya menşei RA 31 591 kuyruk numaralı kamu KA 32 diye adlandırdığımız helikopter ile görev yapan 7 personelden 2’si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin herhangi bir şekilde bir yoğun bakımda durumları söz konusu değildir.

Hayatını kaybeden 2 kişi bunların her ikisi de Rus uyruklu Rusya vatandaşı. Bunlar Alexander İakovlev ki uçuş mühendisi kendisi. Aleksi Volkov yine uçuş teknisyeni bunlar vefat etmişlerdir. Diğer 5 yararlığımızın durumu ki bunları yaralıları da okuyayım müsaade ederseniz. Ömer Kaan Çakır, bu bizim teknik personelimiz yaralı. Kenan Erdem yine teknik personel OGM’nin personeli, bu da yaralı. İlya Ivesenkhıo bu kaptan pilot, bu da yaralı. Bir de Georgii Onuchin uçuş teknisyeni, bu da yaralılar arasında. Bir yaralı daha var o da yine Rus Egor Turkov bu da yardımcı pilot, bu da yaralı. Şuanda yaralı personelimiz Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyorlar. Herhangi bir şekilde bir yoğum bakımlık söz konusu değil. Kazanın nasıl olduğuna ve sebebinin ne olduğuna dair şu anda bilgi yok. Ama kaza kırım ekibi olay mahalline intikal etmiş ve bu konuya ilişkin onlarda gerekli tetkikleri başlatmış durumdadır. Tabi ki her iki Rus bu görevde kendi hayatlarını kaybedenlere ailelerine öncelikle biz taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralı olan bütün gerek Rus gerek Türk personellere de onlara da geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. İnşallah bu tür hadiseler bir daha olmaz” dedi.

Marmaris’teki orman yangınıyla ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Kirişci, “Yangın da kontrol altına alınmak üzere. Bu yangına müdahale sırasında 714 personelimiz şu anda aktif olarak görev almış 23 helikopterimiz var, yangın müdahalesinde kullandığımız. Bir tane İHA’mız aktif olarak kullanılıyor ve 83 adet de arozöz yine hizmet veriyor. İlk müdahale aracı olarak 22 iş makinesi olarak da 5 aracımız bu yangın söndürme operasyonunda görev alıyor. Bildiğiniz gibi yer Muğla ve Marmaris olunca ister istemez hepimiz dikkat kesiliyoruz. Yani o bölgede sıklıkla yangın meydana geldiği için. Yangının meydana geldiği saat 12:32 ve bizim de müdahale ekibimizin ulaştığı saat ise 12.40 olarak bizim kayıtlarımızda bulunuyor” diye konuştu.

Kaynak: iha
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