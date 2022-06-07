Bakan Özer, Kur’an-ı Kerim’e tekme atılmasıyla ilgili konuştu: “Gerekli cezaları vereceğiz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, lise öğrencisinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atması ve Bursa’da okul salonunda dansöz oynatılmasıyla ilgili konuşarak, “Gerekli cezaları vereceğiz” dedi.

Bir dizi açılış ve ziyaretler için Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’nın Serik ilçesinde bir lise öğrencisinin Kuran’ı Kerim’e tekme atma olayıyla ilgili konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bursa’da bir okulun salonunda dansöz oynatma olayının ardından lise öğrencisinin Kur’an-ı Kerim’e tekme atması olayıyla ilgili Adıyaman Valiliği’ni ziyarette konuştu.

Bakan Mahmut Özer, “Gecen gün Bursa’da dansöz oynatılması, bugün bir okulda lise öğrencisinin kutsalımıza yaklaşımını kabul etmemiz mümkün değil. Bakanlık olarak bunları tolere etmemiz mümkün değil. Hele bir kutsal kitaba böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hem Valilerimiz gerekli incelemeleri başlattı, hem de Milli Eğitim Bakanlığı olarak hemen müfettişimizi gönderdik. Gerekli tüm incelemeleri yapacağız. Cumhuriyet Başsavcılığı da gerekli soruşturmaları başlattı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak devletiyle, milletiyle barışık, milletinin değerlerini içselleştirmiş bir gençlik yetiştirmek için uğraşıyoruz.

Bu uğraşımızı verirken bu şekilde yaklaşımların, kutsalımıza, Kuran’ı Kerim’imize, böyle bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Hassasiyetle süreci takip edeceğiz. Gerekli cezaları vereceğiz. Bundan sonrada ayrıkta olsa bu tip olayların olması muhtemeldir. Eğitim sistemimiz çok büyük, 19 milyon öğrencinin olduğu, 1,2 milyon öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var. Önümüzdeki günlerde de buna benzer vakaların olması muhtemeldir. Buna benzer vakaları nasıl önleyebiliriz, diye Bakanlık olarak ta çok daha geniş bir şekilde çalışacağız. Gençlerimizi özellikle sadece kutsala değil, doğaya saygılı, çevreye saygılı, insana saygılı ve Türkiye’nin hedeflerinin bölgede iddia sahibi bir ülke olma, dünyada iddia sahibi bir ülke olma yolunda ilerlerken buna uygun bir şekilde gençliği nasıl inşa edebiliriz, eksiklikler nelerdir, neleri yapmamız gerekir. İnşallah bu ayın içerisinde, bir organizasyon yapıp, çok geniş bir şekilde masaya yatıracağız” diye konuştu.

Bakan Özer, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra değerlendirme toplantısına geçti.

iha