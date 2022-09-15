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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan’ı sert dille uyardı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan’ı sert bir dille uyararak, “Bu aziz milleti unutmayın, ona buna güvenerek haddinizi aşmayın” sözlerini vurguladı.

15 Eylül 2022 Perşembe 23:13
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan’ı sert dille uyardı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yunanistan’ı sert bir dille uyararak, “Bu aziz milleti unutmayın, ona buna güvenerek haddinizi aşmayın” sözlerini vurguladı.

İlk olarak Adıyaman Valiliğine gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Yakup Taş, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış tarafından karşılandı.

Valiliğe çıkarak ilk olarak şeref defterini imzalayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada Vali Mahmut Çuhadar’dan Adıyaman hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler daha sonra Adıyaman Belediyesi’ne geçti. Burada da Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve belediyenin birim müdürleri tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, belediye şeref defterini imzalayarak Başkan Süleyman Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yapılan görüşmeler sonrası Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü bahçesinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması programına katıldı.

Burada ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılınçdaroğlu’na tepki göstererek sert sözlerle konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Daha üç gün evvel cumhurbaşkanımız 250 bin sosyal konut projesini açıkladı. 100 Bin de arsa, muazzam bir şey. Şimdiye kadar, bugün ki rakamı bilmiyorum ama dünkü rakam 880 bin civarında başvuru olmuş, 250 bin ev için. Muhalefet tabi bundan rahatsızlık duyabilir onu anlarım, eleştire bilir keşke şunu şöyle yapsaydınız, biz olsaydık şöyle daha iyi yaparız der buraya kadar eyvallah. Ama utanmadan Türkiye’nin ikinci partisinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün gördünüz sosyal medya hesapları üzerinden efendim yapılan cumhurbaşkanımızın lansmanına yapmış olduğu 250 bin konutluk projenin ki bu proje, Türkiye’de biz bu kadar siyasetin içerisindeyiz en büyük konut projesi değil Türkiye’nin en büyük sosyal projesidir. Hayatta ev alamayacak, iş yeri alamayacak insanlara belirli bir gelir şartının altında, aile geliri olmak şartıyla 18-30 yaş aralığındaki gençlere de kontenjanlar ayrıldı. Bunların iş yeri ve ev sahip olmaları için devlet büyük bir fedakarlık yapıyor aslında. Ve çok düşük aylık yani çok küçük ödemelerle de ev ve iş yeri sahibi olmaları da sağlanıyor. Beyefendi kalkıp ne diyor, buradan tabi Erdoğan paraları toplayacak seçim kampanyasını finanse edeceksin diyor.

Şimdi böylesi büyük bir yalana ben ne diyeyim? Yani seviye bakımından seviyenin bile ifade edemeyeceği en dip nokta bu. Yani teşekkür ederiz, tebrik ederiz bu kadar insanı ev sahibi olma imkanına kavuşturuyorsunuz ve bu kadar insana da ev sahibi olma hayalleri ümidi veriyorsunuz dese büyüyecek ama burada bir yalan üretiyor. Zannediyor ki insanlar bu yalanlarına kanacak. İnsan gidip şuna dikkat eder sen bir muhalefet partisinin başındasın insan şunu demez mi, o kadar insan bu işe bu kadar rağbet ediyorsa bu işi anlayalım neymiş. İnanın ki kampanyayla ilgili iki soru sorun bilmez. Eline birileri tutuşturmuş Erdoğan seçim kampanyasını finanse edecek gibi yalan üzerinden söz söylüyorlar. Şimdi biz buna ne diyebiliriz ki Allah akıl versin. 50 bin kere bu yalanlardan dolayı tazminata mahkum oldular yine akıllanmıyorlar. Yalan üstüne yalan ve bunu siyaset mekanizması haline getirdiler. Milletimize biz doğruları anlatacağız. Adıyaman’daki halka gidip sorun, eminim herkes Allah razı olsun diyor. Böyle bir kampanya ilan edilmiş oldu bana sıra gelir yada gelmez ama Türkiye’nin devlet tarafından 250 bin konutun yapılacak olması, şu kadar iş yerinin yapılacak olması 100 bin arsayla konut yapma imkanının vatandaşlarımıza verilecek olması büyük bir devletin desteğidir, sosyal projedir. Millet Allah razı olsun diyor, bunlarda istedikleri kadar yalan söylesinler” dedi.

Yunanistan’a da çağrıda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Birileri nasıl Ukrayna’nın sırtını sıvazlayıp Rusya’yla bir çatışma ortamı doğurduysa aynı şekilde şimdi Yunanistan’ın sırtını sıvazlıyorlar. Yunanistan’a diyorlar ki aslansın, kaplansın dünde söyledik Maraş’tan buradan da tekrarlıyorum. Yunanistan’a tavsiyemiz, arada bir komşuluk hukukumuz var değil mi? Hem karadan hem de denizden komşumuz. Yunanistan’a tavsiyemiz şudur, bu aziz milleti unutmayın. Bu aziz millet kendisine karşı yapılan haksızlıklara asla tahammül etmez ve Türkiye’nin köşeye sıkıştırılmasına da müsaade etmez. Bu anlamda ona buna güvenerek haddinizi aşan işlerin içerisine girmeyin. Türkiye’yi taciz etmek Yunanistan’ın haddi değildir. Vekalet eskiden terör örgütleri üzerinden yapılıyordu şimdi yeni bir dönem başlatıyorlar vekil devletler biraz ağır olur ama devletleri de sanki kendi vekilleriymiş gibi kullanarak kendi güçlerini artırmaya çalışıyorlar. Yunanistan’a tavsiyemiz buna alet olmasınlar. Biz Türkiye ve Yunanistan olarak ikili masada her türlü görüşmeyi yapar, anlaşamadığımız konular olur ama anlaştığımı konularda da mesafe kat ederiz. Sakın üçüncü ülkelerin, üçüncü tarafların sözlerine kanarak Türkiye’yle bir düşmanlık, rekabet ilişkisine girmesinler. Biz komşumuz Yunanistan ile komşuluk içerisinde sorunlarımızı müzakereyle çözebileceğimize inanıyoruz. Bunun için de Türkiye her platformda hakkını, hukukunu koruyarak Ege’de de hakkını korumaya çalışıyor” diye konuştu.

(CK)

Kaynak: iha
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