"Arama kurtarma ekiplerine ait araçlar nedeniyle şehir içi trafiği neredeyse durma noktasına getirmiştir"

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da emniyet personelleri tarafından arama kurtarma çalışmalarından ötürü trafikte oluşan aksaklıkların giderilmesi adına pazartesi gününden itibaren denetimlerin sıklaştığını duyuran Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama da İlimizin trafik düzeni ve güvenliğinin yeniden deprem öncesi düzene dönüşmesinin sağlanması amacıyla 19 Haziran 2023 Pazartesi gününden itibaren trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kural ihlallerinde bulunan sürücülere yönelik Karayolları Trafik Kanunu hükümleri doğrultusundaki denetim faaliyetlerimiz bir üst seviyeye çıkartılacaktır. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel yıkımlar meydana gelmiş olup birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Depremin yıkıcı etkisi ilimizin ulaşım altyapısına büyük oranda hasar vermiş ve bu durum da trafik akışında olumsuzluklara neden olmuştur. Yıkılan ve hasar gören binalar ana cadde ve sokakların tamamen kapanmasına sebep olmuş, yardım taşıyan araçlar, iş makineleri, hafriyat kamyonları, arama kurtarma ekiplerine ait araçlar nedeniyle şehir içi trafiği neredeyse durma noktasına getirmiştir. "denildi.

"Trafik kazalarına davetiye çıkarttığı gözlemlenmektedir"

Devam eden süreçte bazı vatandaşların depremin psikolojik etkilerine bağlı olarak, trafik kurallarına uymadıklarını öne sürülürken yapılan yazılı açıklamada Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şu bilgilere yer verildi:

"Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü olarak depremin ilk günlerindeki önceliğimiz, arama –kurtarma ekiplerinin bir an önce yıkılan binalara ulaşarak vatandaşlarımızı enkaz altından çıkarmaları ve yaralı olarak çıkarılan vatandaşlarımızın bir an önce sağlık kurumlarına intikal ettirilmelerini sağlamak olmuştur. Personelimizin üstün gayretleri ile alternatif güzergâhlar belirlenmiş, vatandaşlarımızın engin hoşgörüsü, sabrı ve duyarlı davranışları sonucu şehrimizin ana akımlarının açık kalması sağlanmıştır. Devam eden süreçte bazı vatandaşlarımızın depremin psikolojik etkilerine bağlı olarak, trafik kurallarına uymada zaman zaman zafiyet gösterdikleri, tescilsiz ve donanımları eksik araçlarla trafiğe çıktıkları, park yasağı levhalarına ve trafik ışıklarına riayet etmedikleri buna bağlı olarak da şehir içi trafikte sıkıntılar yaşandığı, araç parklarıyla ilgili düzensizliğin hem araç hem de yaya trafiğini olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Tüm bu ihlallerin artan bir grafikle maddi hasarlı, yaralanmalı ve daha da önemlisi ölümlü trafik kazalarına davetiye çıkarttığı gözlemlenmektedir."

"Israrcı olunması durumunda hiç arzu etmediğimiz halde cezai müeyyidelerin uygulanması da kaçınılmaz olmuştur"

Elbirliği ve ortak akılla kurallara uyulmasını isteyen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son olarak şöyle söylendi:

"Atatürk Bulvarı, Gölbaşı Caddesi, Harıkçı Caddesi, 9 Eylül Caddesi, Atatürk Caddesi ve Sümer Meydanı başta olmak üzere şehrimizin ana güzergâhlarında çift taraflı, çift sıra ve gelişigüzel parklanmalar nedeniyle trafikte büyük bir karmaşa yaşanmaya başladığı görülmektedir. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza belirtilen caddelerde araçlarının dörtlülerini yaksalar dahi çift taraflı ve çift sıra duraklamamaları gerektiğini önemle hatırlatırız. Kural ihlallerinin yol açtığı düzensizliği önlemek ve normalleşme sürecine dönüş, etkili ve sürekli bir denetimi zorunlu hale getirmiştir. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze ait ekiplerimiz şehrin ana arterlerinde denetimlerine yoğun bir şekilde başlamış olup, amacımız vatandaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde trafikte seyredebilmelerine olanak sağlayıp, trafik kazalarını en alt seviyeye indirmektir. Denetimlerimiz şu ana kadar daha çok bilgilendirme ve uyarı düzeyinde devam etmekle birlikte, kurallara uymama konusunda ısrarcı olunması durumunda hiç arzu etmediğimiz halde cezai müeyyidelerin uygulanması da kaçınılmaz olmuştur.

Yaklaşan Kurban Bayramına vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde girmelerini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Daha yaşanılabilir bir sosyal alanı, elbirliği ve ortak akılla oluşturabilmemiz için lütfen kurallara uyalım, uymayanları uyaralım."



Kaynak : PHA