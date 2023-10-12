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Sağlık Bakanlığı tarafından 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) ile Adıyaman'a ataması gerçekleştirilen Plastik, Rekons ve Estetik Cerrah Dr. Yunus Emre Şeker, hasta kabulüne başladı.

Öğretim hayatına Ankara'da başlayıp, Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nden 2011 yılında mezun olan Şeker, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı.

Mezun olduktan sonra uzmanlık eğitimini dünyadaki ilk rahim nakli ve Türkiye'deki ilk yüz nakli ile ilk çift kol nakli gibi ulusal ve uluslararası düzeyde birçok başarıya imza atmış Akdeniz Üniversitesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisinde, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın ekibinde yer alan Şeker, atandığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göreve başladı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en ağır yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyamanlı depremzedelere hizmet etmekten mutluluk duyacağını belirten Dr. Şeker,"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde ağır kayıpların yaşandığı Adıyaman'daki depremzedelere hizmet etmek onurunu yaşıyorum. Bu zorlu süreci hep birlikte aşarak halkımıza hizmet etmek adına tüm gayretimle mücadele edeceğim. Hasta ve hasta yakınlarımızın il dışına sevkin önüne geçerek elimden gelen tüm gayretin en iyisini yapmak için çalışacağım. Sağlıktaki kalitenin bir parçası olma adına en iyi noktalara taşımak için var gücümüzle hayati normale döndürmeye çalışacağız. Son olarak Başhekimiz Doç. Dr. Mehmet Şirik başta olmak üzere tüm ekibe sağladıkları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum."dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik ise Sağlık Bakanlığı tarafından 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) ile ataması gerçekleşen Plastik, Rekons ve Estetik Cerrah Dr. Yunus Emre Şeker'e çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak : PHA