Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK üyelerine yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda Tunceli kırsal alanında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü mensupları ile görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri tespit edilen İ.K., Y.K., H.B., İ.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan operasyında öldürülen Şevger (K) Zeynal Küçük ve birçok terörist ile bağlantıları tespit edilen Y.K. ve İ.Ş. şüpheliler çıkarıldıkları adlı makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.B. ve İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kaynak : PHA