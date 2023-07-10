Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK terör örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tunceli kırsal alanında PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile görüştükleri, erzak ve lojistik malzeme sağladıkları, örgütsel talimatlar doğrultusunda milislik faaliyet yürüttükleri tespit edilen İ.K., .K., H.B. ve İ.Ş'nin adresine özel hareket polislerinde katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital döküman ile silah ve tüfek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, ele geçirilenler muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA