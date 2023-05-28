CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, nefes nefese bir yarış olduğunu belirterek, her iki kişiden birinin oyunu almış gözüktüklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Sandıkların kapanmasından sonra ilk açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak, balkon konuşmasıyla kimse suyu bulandırmaya kalkışmasın uyarısını yineledi.

Her iki kişiden birinin oyunu almış gözüktüklerini öne süren Öztrak, tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini yapmaya davet etti.

Öztrak, parti sandık görevlilerine ve müşahitlerine de vazifelerini bir kez daha hatırlatarak, "Islak imzalı sandık tutanaklarını Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız, bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız" çağrısında bulundu.