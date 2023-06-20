2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesinin ardından karnelerini alan özel öğrencilere Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi tarafından özel öğrenciler ve aileleri için beş gün sürecek adaptasyon ve terapi ağırlıklı tatil organizasyonu düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi Özel Eğitim Öğretmenleri ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği gözetimi altında düzenlenen tatil hakkında açıklamalarda bulunan yetkililer: “2022-2023 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan öğrencilerimize aileleriyle birlikte güzel zaman geçirip yeni ortamlara daha kolay adapte olabilmeleri için karne hediyesi olarak beş günlük tatil organizasyonu gerçekleştirdik. Tatil organizasyonumuzda ilk durağımız Amasya Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi olacaktır ardından Samsun Kalesini gezeceğiz ve sonrasında Samsun’un Canik ilçesinde bungalov evlerinde konaklayacağız ve bu konaklama süresinde öğrencilerimizin yeni ortamlara daha kolay adapte olabilmeleri için etkinlikler, geziler ve terapi eğitimleri verilecektir. 35 kişilik grubumuzla 21 Haziran’da tatilimiz son bulacak ve Adıyaman’a dönüşümüz gerçekleşecektir.” ifadelerinde bulundular.

Öğrencileriyle birlikte tatil programına katılan velilerimiz: “Deprem felaketinin ardından böyle bir organizasyon yapılması bizler ve özellikle çocuklarımız için çok güzel bir terapi programı oldu kendi adımıza ve çocuklarımız adına başta Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç olmak üzere Engelsiz Yaşam Beceri Uygulama Merkezi çalışanları ve Hasene Sosyal Yardımlaşma Derneği görevlilerine çok teşekkür ederiz” şeklinde ifadelerde bulundular.

Kaynak : PHA