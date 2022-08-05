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Zeynal Polat: Bu sorun sınavın iptal edilmesiyle çözülmez - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruların çalınması ve sınavın iptal hakkında değerlendirmede bulundu.

05 Ağustos 2022 Cuma 14:21
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Zeynal Polat: Bu sorun sınavın iptal edilmesiyle çözülmez - Videolu Haber

"Bu incelemenin gerçekten şeffaf bir şekilde yapılması lazım"
Geçen pazar günü ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) şaibeli sorular nedeniyle iptal edildi. ÖSYM Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine getirilen Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un ataması yapılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat,"Geçen hafta yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı  (KPSS) ile ilgili son iki gündür sosyal medyada ve basında çok ciddi bir anlamda tartışma yürütülüyor. Bir yayın evinin soruları ile aynı olduğuna dair ciddi bir anlamda suçlama vardı. Bununla ilgili sosyal medya ve basında ilgi aldı. Bununla ilgili Eğitim Sen Genel merkezi olarak sürecin yakın takipçisiyiz. Bununla ilgili son günlerde basın açıklaması yapıyoruz. Kamu Personeli Seçme Sınavındaki soruların çalınması ile ilgili evet ciddi anlamda bir sorun en son KPSS iptal edilmesi ile sonuçlanan bir süreç ama bu süreç sadece sınavın iptal edilmesi ile sonuçlanan bir süreç olmamalı, sadece ÖSYM Başkanının görevden alınmasıyla bitecek bir süreç değil 11 yıl önce yine Türkiye’de Kamu Personeli Seçme Sınavında soruların çalınması ile ilgili bir skandal yaşanmıştı yine sınav iptal edilmiş ve vatandaşlarımız mağdur edilmişti. Bu süreç yine aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili olarak Eğitim Sen olarak temel talebimiz  Devlet Denetleme Kurulu bir soruşturma başlattı. Bu incelemenin gerçekten şeffaf bir şekilde yapılması lazım. Kamuoyunun ve halkın kafasında soru işaretleri var. Bu yayın evi ile ilişkisi olan ve bu yayın evi ile anlaşma yapıp sınava hazırlık yapan kurumların ilişkileri de ayrıca tartışılmalı
İnsanları. Kafasında ki sorulara cevaplar verilmelidir." dedi.
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulundu"
ÖSYM başkanının görevden alınmasıyla değil, sınavın iptal edilmesi ile bu sorun çözülemeyeceğini ve bu sınava girip mağdur edilen bir buçuk milyona yakın insan olduğunu hatırlatan Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bundan önce yapılan sınavlar ve bundan sonra yapılacak olan sınavlarda soru çalma ihtimali varmı yok mu iki ay önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı, ondan önce Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (LGS) yapıldı. Vatandaşlarımızın düşünceleri acaba yapılan sınavlardaki sorularda da bir sıkıntı ve sorun varmıydı bu sorun ciddi anlamada araştırılmalı Devlet Denetleme Kurulu ilk incelemesinin sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir suç duyurusunda bulundu. Biz Eğitim Sen olarak suç duyurusunda bulunuyoruz, bu sürecin şeffaf bir şekilde araştırılması sorumluların gün yüzüne çıkarılması lazım. Sorun bir ÖSYM başkanının görevden alınmasıyla değil, sınavın iptal edilmesi ile bu sorun çözülmez bu sınava girip mağdur edilen bir buçuk milyona yakın insan var. Bu sınav iptal edildi 2 ay sonraya alınacak bu sınavın güvenirliği konusunda insanlarımızın kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi lazım. Bizim temel taleplerimizden biri ÖSYM Kamu Personeli Seçme Sınavında çıkan tüm soruları kendi internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmalı gerçekten insanlarımızın tahammülü kalmadı bizim zihnimizde ÖSYM n güvenilir kurumlardan biriydi, sınavlar konusunda bir kaygımız yoktu ama gelinen noktada artık ÖSYM denildiği zaman, sınavlar denildiği zaman herkesin kafasında soru işaretleri meydana geliyor. Bu sorunların çalınması noktasında kim sorumlu ise cezalandırılmasını istiyoruz."

 

Kaynak: PHA
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