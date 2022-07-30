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Vali Çuhadar: Daha çok hizmet getirebilmek için bir ayağımız Ankara'da

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kentteki yatırım ve çalışmaları değerlendirerek,"Bir ayağımız Adıyaman’da ise bir ayağımızda Ankara’da olmak zorunda. Bizler tarımda, turizmde, sanayide Ankara’yla irtibatımızı hiç kesmeyeceğiz"dedi.

30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:30
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Vali Çuhadar: Daha çok hizmet getirebilmek için bir ayağımız Ankara'da

Vali Mahmut Çuhadar, kentte yapılan yatırım ve çalışmaları değerlendirirken, Safvan bin Muattal projesi, hızlı tren ve Nemrut Dağı Festivali hakkında değerlendirmede bulundu.
Sahabe projesinin yüzde 80'nin tamamlandığını hatırlatan Vali Mahmut Çuhadar, "Sahabemizin yapım işini üstlenen ilgili firma ile fiyat artışları konusunda bir sorun yaşadık ve iş bıraktılar.  Samsat’ta bulunan Safvan Bin Muattal Hazretleri bulunduğu alandaki külliye ve düzenlemeler konusunda işi bilen bir yüklenici firma ile anlaşmak sürati ile bu yılsonunda veya gelecek yılın başlarında bu önemli yatırımı tamamlamayı hedefliyoruz. Zaten yüzde 80 civarında tamamlanma var şuan orada üst yapısında son bir rötuşlar kaldı. Caminin ve türbenin tamamı bitti. Yüzde 20 alanın çoğunluğu ise çevre düzenlemesi ile alakalı sahabe projemizin tamamlanması için yoğun gayret sarf ediyoruz"dedi.
"Tren konusunda ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum"
Kamuoyunda tren konusu bir hayal gibi gerçekleştirilmeyecek gibi lanse edildiğini ve proje için çalışmaların devam ettiğini belirten Vali Çuhadar, "Tren konusunda ise bu bir hayal değil kamuoyunda sanki gerçekleşmeyecek bir hayal gibi lanse edilmeye başladı. Gerçekten yer ve proje çalışmaları, yer etüt çalışmaları tamamlandı. Proje için çalışmalarımız devam ediyor. En son bizden Devlet Demir Yolları ÇED raporu istedi ve arkadaşlarımız onu da ayarladılar. İlerleyen günlerde tren konusunda ciddi gelişmeler olacağını düşünüyorum."şeklinde konuştu.
"Eylül ayında 'Nemrut Festivali' yapmayı planlıyoruz"
Yurt dışı ayağı olacak şekilde Nemrut Festivali yapılacağını belirten Vali Çuhadar, Eylül ayında Nemrut Festivali yapacaklarını ve birkaç gün süreceğini yurt dışından konunun uzmanlarının getireceklerini ve ciddi bir festival olacağını söyledi.
"Adıyaman’a daha çok hizmet getirebilmek için bir ayağımız Ankara’da"
Tek hedeflerinin daha yaşanılabilir, daha ekonomik zenginlik kazanmış bir il olması umudu ile gayret ettiklerini aktaran Vali Çuhadar, konuşmasına şöyle devam etti:
"Tabi bir ayağımız Adıyaman’da ise bir ayağımızda Ankara’da olmak zorunda bizim tarımda, turizmde, sanayide Ankara’yla irtibatımızı hiç kesmeyeceğiz. O yüzden gerek Karayolları ile gerek turizm alanında alt yapıda ve üst yapıda, gerekse de tarımsal yatırımlarda özellikle sulamada devamlı Ankara ile temas halindeyiz. Bu ilin önemli değerlerinden biri olan Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın, canla başla çalışarak Ankara’da aşındırmadığı kapı yok. Bizlerde onunla birlikte uyum içinde Adıyaman’a ne kazandırabiliriz projelerini hazırlıyoruz ve Ankara’ya götürüyoruz. Tek hedefimiz daha yaşanılabilir daha ekonomik zenginlik kazanmış bir il olması bu konuda gayretlerimiz iki yıldır devam etmekte. Bu gayretlerimizi bundan sonrada devam edecek. Benim altımda sağımda solumda gizli bir gündemimiz yok. Bizim tek gündemimiz Adıyaman’ı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaktır."

Kaynak: PHA
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