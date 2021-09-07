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Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi

Adıyaman Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, son zamanlarda pandemi dolayısı ile artan internet ve sosyal medya alışverişi hakkında oluşan sorunların çözümü noktasında değerlendirmede bulundu.

07 Eylül 2021 Salı 11:17
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Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi

Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Ömer Uslu, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle online satışlarında yaşanan artışa dikkat çekti.

“Tüketici Hakem Heyetinin kararları icra, iflas kanununa tabidir”

İnternet üzerinden yapılan alış veriş yapan vatandaşları uyaran Uslu, açıklamasında; “Son zamanlarda pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın E-Ticaret üzerinden internet üzerinden alışveriş yaptığı doğrudur. Zaman zaman internet üzerinde yapılan alışverişlerde internet üzerinde gösterilen görsel ile farklı bir ürün gönderildi ve yada alakasız ürün gönderildiği şikayetleri bize gelmektedir. Genelde vatandaşlarımızın internet üzerinden alışverişlerinde güvenli alışveriş siteleri üzerinden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Alışveriş yapmış olduğu siteden üzerinden aracı üzerinden mal ve hizmet aldıklarında herhangi bir sorun ile karşılaşmaları durumunda bir sıkıntı yaşamaları durumunda ilk başta Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde İl Tüketici Hakem Heyetine gelerek şikayette bulunabilirler. İl Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunan vatandaşlarımızın şikayetlerini biz onlar adına takip ediyoruz. Tüketici Hakem Heyetinin kararları icra, iflas kanununa tabidir. Mesela karar verildi firma ücretini iade etmedi ve ya gerekeni yapmadı icra yoluyla gidip parasını alabilecek. Bu süreçte yaklaşık olarak 3 aylık süre zarfında dosya sonuçlandırılıyor'' dedi.

“Teslim tarihinden itibaren  14 gün içerisinde iade etme hakları vardır”

Uslu, açıklamasının devamında ise, “Alışverişte normalde kusurlu yani ayıplı mal ve hizmetlerde malı ve ya hizmeti satın aldığı firma ile irtibata geçmeli satın almış olduğu ürünün kusurlu olduğu ve yada hizmetin kusurlu olduğunu normal ürünü iade etme aşamasına gitmesi gerekir. Tabi bunun normalde bu firmalar talebi karşılamaması durumunda bizim Ticaret İl Müdürlüğüne gelerek dilekçelerle ve ya E-Devlet üzerinden daireye gelmeden şikayet ederler biz onlar adına şikayeti takip ederek mağduriyeti gidereceğiz. Genelde normal internet üzerinden yapılan sözleşme ön sözleşme kapsamına girdiği bunun masrafını almış oldukları ürünün kendi teslim tarihinden itibaren  14 gün içerisinde iade etme hakları vardır. Aynı ürünün olmadığı ve ya yanlış ürün gönderimi gibi şeylerde iade etme hakları vardır karşı firma bundan dolayı hiçbir şey talep edemez. Pazar yerleri olsun, toptancı halleri olsun, marketler olsun, rutin bizim piyasaya göre denetim faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Bizim piyasa gözetim ve denetim elemanlarımız marifetiyle pazar yerleri marketlerde ürünlerini kontrol denetimimiz devam ediyor” diye konuştu.

“Raftaki ve kasadaki etiketi farklı olması durumunda hangi etiket düşük ise tüketicimiz o fiyat üzerinden ödeme yapma hakları olduğunu bilmelerini tavsiye ediyoruz’’

Uslu, son olarak: “Okulların eğitim öğretime başladı. Kırtasiye malzemeleri olsun kıyafetleri olsun diğer giysi ayakkabı okul malzemelerini vatandaşın yapacağı alışverişlerde özellikle TSE'li ürünlerde ve ya CE uluslararası Avrupa Birliği standartlı sertifikalı ürünler almaları öğrencilerimizin sağlığı açısından önemli olduğunu hatırlatıyorum. Ayrıca satın almış olduğunuz ürünlerin raftaki etiketi ile kasadaki etiketi farklı olması durumunda hangi etiket düşük ise tüketicimiz o fiyat üzerinden ödeme yapma hakları olduğunu bilmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle son zamanlarda işte rafta ve kasada fiyatların farklı olduğu şikayetleri gelmektedir. Bu konuda lehine olan şeyi seçebilir satıcı veremem diyemez” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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