SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber

Sosyal Güvenlik Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, 7326 sayılı yapılandırmada geç kalmadıklarını hatırlatarak, vatandaşların işlemlerini e-devlet ve e-ssk uygulamaları üzerinden yapabileceklerini söyledi.

İlk taksit ödemesinin sonu olduğunu fakat sonradan yapılan yeni düzenleme ile ilk taksit süresini kaçıran ve yapılandırmaya başvuranların süresi uzatıldığını hatırlatan Tekin,"Bu konu hakkında vatandaşlarımıza hatırlatmakta fayda görüyoruz. Özellikle 7326 sayılı yapılandırma kapsamında malum bilindiği üzere 11'inci sonu üzerine ilk taksit ödemesinin sonu idi. Ama sonradan yapılan bir düzenleme ile ilk taksit süresini kaçıran ve yapılandırmaya başvuran vatandaşlarımız 31.12.2021 tarihine kadar tekrar başvurması halinde bir aylık geç kalma zammı ile borçlarını peşin olarak ödedikleri taktirde yapılandırma kapsamından istifade edebilecekler aynı şekilde hesaplanan faiz oranın yüzde 90 silinecektir. Dolayısı ile vatandaşlarımız yapılandırmaya başvurmuş ama ilk taksitlendirme süresi olan 30.11.2021 tarihine kadar ödemelerini yapmamışlar ise 31.12.2021 tarihinde başvuru yaparak bir aylık gecikme faizini ödemeleri taktirde imkanlardan aynı şekilde yararlanabilecekler."dedi.

"Sosyal Güvenlik Kurumu olarak e-devlet üzerinden kurmuş olduğu hizmetler var"

Vatandaşların E-Devlet üzerinden yaptıkları işlemlerin yasal olarak geçerli belgeye sahip olduğunu belirten Tekin,"Bunun dışında özellikle vatandaşlarımıza Sosyal Güvenlik Kurumu olarak e-devlet üzerinden kurmuş olduğu hizmetler var. Gün içerisinde yoğun olarak vatandaşlarımız e-devlet üzerinden cep telefonların yüz altmışın üzerinde uygulamamız olmakla birlikte çokta gerekmeyecek bir şekilde kuruma gelip alma ihtiyacı istemekteler. E-devlet üzerinde vermiş olduğumuz bu hizmetler yasal olaraktan geçerli belgelere dönüştürülebilme özelliğine sahip yani barkotlu, kara kodlu alıp istenilen amaç doğrultusunda kullanılana bilinir. Bunlardan en gelen kullanılan ve kurumumuzdan istenilen sigortalı hizmet dökümü, sigorta durum belgesi, maaş miktarı, maaş kesinti olup olmadığı buna benzer işlemleri vatandaşlarımız evlerinde, bürolarında internet üzerinden e-devlet ve e SGK çok rahat bir şekilde temin etme imkanları vardır. Vatandaşlarımız bu hizmetleri kullandıkları takdirde hızlı ve daha kaliteli hizmet alacaklar"şeklinde konuştu

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