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Polat: Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat, Öğretmenli Meslek Kanunu'na ihtiyaç olduğunu söyleyerek, hazırlanan Öğretmenli Meslek Kanununun hiçbir öğretmene fayda sağlamayacağını söyledi.

16 Ağustos 2022 Salı 11:16
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Polat: Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin - Videolu Haber

"Danıştay başvuru yapmıştık ve sonuçlanmadı"
Uzman Öğretmenlik ve Baş Öğretmenlik sınavları ile ilgili soru işaretleri olduğunu ileri süren
Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat,"Öğretmenli meslek kanunu 6 aydır bütün öğretmenleri ilgilendiren bir kanun yürürlüğe girdi ve bundan sonra Milli Eğitim Bakanı bir yönetmenlik çıkararak süreci başlattı. Tabi biz, Eğitim Sen olarak bu kanun çıkmadan önce hep dile getirdiğimiz öğretmenli meslek kanununa ihtiyaç var. Bu şekilde hazırlanan Öğretmenli Meslek Kanununun hiçbir öğretmene fayda sağlamayacaktır diye defalarca söyledik. Gelinen noktada Anayasa Mahkemesi ana muhalefet tarafından bu yasa ana yasa mahkemesine götürüldü. Mahkeme Öğretmenli Meslek Kanunu esastan görüşme kararı aldı. Ama halen bir sonuç çıkmamış bu süre zarfından Milli Eğitim Bakanlığı bir yönetmenlik yayınladı, yönetmenlikte bu sınavın nasıl olacağına dair Eğitim Sen olarak bu yönetmenliğin iptali için Danıştay başvuru yapmıştık ve sonuçlanmadı süreç halen devam ediyor."dedi.
"Öğretmenlik sınavları ile ilgili kafamızda soru işaretleri var"
Öğretmenlik bir ihtisas alanı, bir uzmanlık alanı olduğunu belirten Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yaz aylarında öğretmenlere uzman öğretmenlik için 180 saat, başöğretmenlik için 240 saatlik bir seminer dönemi zorunluluğu getirildi. Bu dönemde öğretmenlerin tatil olması gerekirken evlerinde her gün 5-6 saat internet başında videoları izlemek zorundalar. Bu videolar ile uzman ve başöğretmen olma ihtimalleri yok biz zaten şunu dile getiriyoruz. Öğretmenlik bir ihtisas alanıdır, bir uzmanlık alanıdır. Ekstrandan bir sınava tabi edip bir yük yüklemek yaz ayları boyunca 180 ve 240 saat video izletmek gerçekten büyük bir haksızlık onun için tüm sendikalara ortak çağrımızdır gelin birlikte mücadele edelim bu sınavı iptal edelim. KPSS ile ilgili halen söylemler var. Uzman Öğretmenli ve Baş Öğretmenlik sınavları ile ilgili kafamızda soru işaretleri var. Sendikalara diyoruz ki; gelin hep birlikte mücadele edelim öğretmenli meslek kanunun iptal edilmesi noktasında çalışmalarımızı yürütelim. Çünkü bizim ekonomik, demokratik, özlük haklarımızı düzelten bir kanun değildir. Eğer eğitim emekçilerine, öğretmenlere ekonomik faydayı sağlayacaksanız tüm eğitim emekçilerine verin, uzman öğretmenlik için on yılını doldurmasına gerek yok, başöğretmenlik için 20 yılını doldurmasına gerek yok, 9 yıl çalışan bir arkadaşımıza bu ekonomik hakları vermediğiniz zaman ne olacak hep söyledik öğretmenli meslek kanunu bu şekilde geçerse karayer basamakları öğretmenleri ayrıştıracak ve çalışma ortamını bozacak. Okullarda ve ilkokullarda veliler ben öğrencimi uzman ve başöğretmen teslim etmek istiyorum diye şimdiden baskı kurmaya başladılar. Bu gerçekten gün geçtikçe problem olamaya devam edecek.  Bununla ilgi çalışmalarımız devam ediyor çalışmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: PHA
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