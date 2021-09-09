Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber

Adıyaman KESK şubeler platformu, Eğitim-Sen Genel Sekreteri Zeynal Polat, 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin süreciyle birlikte okullarda yaşanan eksiklikler hakkında değerlendirmede bulundu.

Şube binasında Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Polat, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ciddi aksakların olduğunu iddia etti.

''Okullarda temizlik personeli eksikliği kendisini hissettiriyor''

Yeni eğitim ve öğretim yılını kutlayan Zeynal Polat, açıklamasında; “2021-2022 eğitim öğretim yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde Adıyaman'da da 6 Eylül günü itibari ile başladı. Eğitim ve öğretim yılı tüm öğrencilere, öğretmenlere ve tüm kesime hayırlı olması temennisinde bulunuyoruz. Türkiye'de 18 milyon Adıyaman'da yaklaşık 150 bin öğrenci 10 Bine aşkın öğretmen arkadaş yeni yılında ders başı yaptı. Tabi beraberinde eğitim öğretimin uzun bir süre kapalı olması pandeminin etkisiyle okulların kapanması ile birlikte uzun bir aradan sonra okullar açıldı. Okullar açılırken Milli Eğitim Bakanlığı açıklaması vardı biz bütün tedbirleri aldık ama baktığımızda aslında yerelde de Adıyaman'da da diğer illerde de baktığımızda hala eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklıklar var. Bu eksiklikler nelerdir derseniz şunu fark ettik hala sınıf mevcutları ciddi anlamda kalabalık pandemide bu ciddi bir anlamda risktir. 20 bin öğretmen ataması yapıldı ama hala öğretmen açığı var bunun en temel göstergesi Milli Eğitim Ağustos ayı içerisinde ücretli öğretmenlik başvurusu alıyor eğer Milli eğitim ücretli öğretmenlik alıyorsa bir yerde demekti orada öğretmen açığı vardır. Bu noktada biz 100 bine aşkın öğretmen açığının bir an önce kadrolu öğretmen ataması yapılarak giderilmesi talebinde bulunuyoruz. Bu zamanda şunu gördük okullarda temizlik personeli eksikliği kendisini hissettiriyor birçok okulda temizlik personeli yok yardımcı personeli yok. Daha önce bu personeller İş-Kur üzerinde geçici işçilerle giderilmeye çalışılıyordu ama maalesef şu an İş-Kur’da alım olmadığı için bir çok okulumuzda yardımcı personel ve ya temizlik görevlisi olmadığı için temizlik ve hijyen kuralları maalesef çok sağlıklı şekilde işlemiyor. Aynı zamanda ilimizde Ağustos ayında 2 ay önce bazı okullarda tadilat çalışmaları başladı. Bu tadilat çalışmalarının başlaması ile birlikte bu okullarda öğrenim gören öğrenciler başka okullara eğitim almaya gittiler özellikle şehrimizde 2-3 tane okul var bu durumda olan bu öğrenciler öğleden sonra başka okullarda eğitim öğretimlerini devam ettikleri için bu da öğrencilerin akşam geç saatlere kadar okulda kalmasına vesile oluyor. Bu da pedagojik açıdan baktığınızda ciddi anlamda bir sıkıntıdır'' dedi.

“Öğrencilerinin gözü önünde anne babalarının aşılanması doğru bir yaklaşım değil”

Sağlık ekiplerince yürütülen aşı çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Polat, “Bakın biz Eğitim-Sen olarak KESK olarak temel talebimiz şuydu; biz bütün eğitim emekçilerinin bütün insanların aşı olmalarını bir daha buradan dile getiriyoruz herkes aşı olsun. Ama bunu yaparken de okul önlerinde özellikle ilkokullarda ilkokul öğrencilerinin gözü önünde anne babalarının aşılanması doğru bir yaklaşım değil. Baktığınızda öğrencinin gözünde çok farklı bir noktaya gelecektir oysa evet toplumsal bir aşılama kampanyası başlatılmalı bu aşı ile ilgili varsa kafasında soru işaretleri mutlaka giderilmeli. Bölgelerde mahallelerde topum aile sağlık merkezlerinde bu işler yapılabilir ama bunları özellikle ilkokul ve ortaokul bahçelerinde velilere yönelik yaptığınızda çocukta aşıya karşı bir ters algı oluşabilir. PCR testi talebi var Milli eğitimin öğretmenlerde haftada 2 gün PCR testi isteniyor. Biz burada şunu istiyoruz. Öğretmen arkadaşlar hastanelere gitmeden eğer bu PCR testi yapılacaksa dahi gezici ekipler oluşturularak okullarda PCR testi alınacağının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.

Son olarak eğitim sürecinin devamlılığı konusunda konuşan Zeynal Polat, “Biz ilk başta da söyledik okulların mutlaka yüz yüze devam edilmesi lazım ama bunun için gerekli tedbirlerin mutlaka alınıp bu şekilde devam etmesi lazım. Çünkü gelinen nokta da ciddi anlamda hala sınıflarımız çok kalabalık, hala risk var. Özellikle Türkiye'de ki vaka sayılarına baktığınızda 20 binlerin net olan vaka sayısı ve bu vaka sayılarının önüne geçilmesinin teme yolu da tedbir ama hala bazı okullarımızda dezenfektana ulaşmak, temizlik malzemesine ulaşma noktasında ciddi anlamda bir eksiklik var. Bundan dolayı bizim temel taleplerimizden biri de bütün okulları yeteri kadar bütçe ayrılması. Özellikle okulların temizlik ve hijyen malzemeleri noktasındaki ihtiyaçların giderilmesini talep ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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