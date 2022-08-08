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Polat: Banka promosyonlarının enflasyon oranından revize edilmeli - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat, Türkiye'de enflasyonda ciddi bir artış olduğunu ve bankaların karlarına kar kattığını anımsatarak, promosyonların eridiğini söyledi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 15:15
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Polat: Banka promosyonlarının enflasyon oranından revize edilmeli - Videolu Haber

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Şube Sekreteri Zeynal Polat, Banka promosyonlarının mutlaka enflasyon oranından yeninden rezerve edilmesi gerektiğini ifade etti
"Sivil toplum kuruluşlarını birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz"
TUİK rakamlarında memurların maaşları on bin lira civarına dayandığını ve banka promosyonlarının geride kalma ihtimalinin olmadığını söyleyen Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Banka promosyonları ile ilgili yılbaşından bu yana Türkiye'de enflasyonda ciddi bir artış, bu enflasyondaki artış ile birlikte kamu emekçilerinin maaşlarında bir göreceli artış olmuştu. Ama bu göreceli artış emekçilerin sırtından karlarına kar katan bankaların promosyonları ciddi derece erimeye başlamıştır. Biz bunla ilgili 2 Şubatta Adıyaman Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vermiştik. Bu promosyon sürecinin revize edilmesi ile ilgili çünkü promosyon Adıyaman'da Milli Eğitim Müdürlüğü ve banka arasında 2020 aralık ayında imzalanan ve 2021 yılında yürürlüğe giren süreç var. Bu süreçte 6 bin 400 milli eğitim emekçisini ilgilendiren banka arasında bir anlaşma var. Bu anlaşmaya binaen her kamu emekçisine 3 yıllığına 3 bin 80 lira promosyon bedeli verilmesi kararlaştırıldı. O gün o sözleşme yapılırken bir kamu emekçisinin maaşı 5 bin lira civarındaydı. Ama gelinen noktada enflasyon yüzde 20 altındaydı bu banka ve promosyon ihalesi yapılırken bugün itibari ile enflasyon yüzde 79 geldi TUİK rakamlarına baktığımızda memurların maaşları on bin lira civarına dayanmış banka promosyonlarının geride kalma ihtimali yoktur. Bunun için bizim temel talebimiz bu banka promosyonlarının mutlaka enflasyon oranından yeninden rezerve edilmesi bununla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe yazdık. Gerekirse avukatları aracılığı ile bu sözleşme yeniden bir gözden geçirilir banka yetkilileri ile görüşülüp yeniden rezerve edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Adıyaman'da tüm sendikaları birlikte hareket etmeye çağırıyoruz."

 

Kaynak: PHA
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