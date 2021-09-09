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Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber

Adıyaman'da, Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kent'te devam eden kazılarda, avlu döşeme alanı ile Roma dönemine ait sütun, taşlar ve yazıtlar ortaya çıkarıldı.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:38
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Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde ilk defa yaşam alanı olan yapılan 2 dönümlük kazı alanında süren 100 günlük kazı çalışmasında avlu döşeme, sütün, su kanalları, yazıt, Bizans ve Roma dönemi ve sikkeler ile objeler bulundu.

"Yapılacak kazılarda ise daha farklı tanımlar ortaya çıkacak"

Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kent'te 100 gündür devam eden kazı çalışmalarında avlu döşeme ve üstü kemer şeklinde sütünler bulunduğunu belirten Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, "Yaklaşık 100 gün önce kazılara başladık. Buradaki kazının önemi ilk kez Perre Antik Kentin yerleşim alanında kazı yapıldığını önce biliyorsunuz metropol alanında kazı yapıyorduk. Burada yaptığımız 100 günlük kazılar sonucunda avlu döşeme mermer taştan yapılmış yaklaşık ağırlıkları 400 ile 500 kilogram ağırlıklarında değişen döşeme taşları, yine su kanalları ortaya çıktı. Kanalların bir kısmı kırık vaziyette bir kısmı ise sağlam vaziyette ve taşların üzerinde ise taşların hangi atölyeden geldikleriyle ilgili yazıtlar ve üzerinde sayılar var hangi taş ocağında yapıldığıyla ilgili yazıt var. Hemen uç kısmında ise Osmanlı dönemine ait bir su kanalı bulunmakta yine buraya baktığımızda ise hemen arka kısmımızda sütün yapılar ortaya çıktı. Sütün yapılarına baktığımızda ise doğu batı doğrultusunda uzanan stoavari plana bir sütün yapısı ve bir birilerine kemerlerle bağlanıp sütün yapısı görmekteyiz. Tabi biz ilk başladığımızda burayı tanımlayamadık sonra kazıların devamı sürecinde buranın bir tapınağın alt döşemeleri olduğu tespit ettik belki de bundan sonraki yapılacak kazılarda ise daha farklı tanımlar ortaya çıkacak. Bu kazının önemli ilk kez dediğim gibi bir yerleşim yerinde kazı yapılması Roma dönemine ait bir mimari yapının ortaya çıkmasıyla ilgili çok önemli bir detay sunmakta bize" dedi.

"Bizans dönemine ait 2 mezar yapısı tespit edildi "

Daha önce ise Bizans dönemine ait 2 mezar yapısının çıktığını ve içerisinde iskeletler olduğunu söyleyen Alkan, “Çıkan taşlar dediğimiz gibi sütün taşları ve Bizans dönemine ait 2 mezar yapısı tespit edildi. İskeletler ve hemen iskeletlerin içerisinde ise çömlek yapısı çömlek bulduk bunun sonucunda da hemen üst kısımda Bizans Roma dönemi ve sikkeler, birkaç obje bulundu. Bunlarla ilgili yaptığımız araştırmalar sonucunda bundan sonraki beklentimizi daha da yükseltti burası yaklaşık Aralık'ın 31'ne kadar iklim şartlarının elverdiği sürece kazıda biz bu yıl bu 2 dönümlük alanı bitirmiş olacağız. Bundan sonra etrafta hemen güvenlik önlemlerini alacağız ve tekrar kazıya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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Mete Karayel 2021-09-09 15:10:18

Çok önemli ve tarihi bir bölge.

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