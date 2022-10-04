O Hem Kuaför Hem Sanatçı-Videolu Haber

Adıyaman Merkezde Erkek Kuafarlüğü yapan İbrahim Bilgin’in deyim yerindeyse 10 parmağında on marifet var. Koaförlük mesleğinin yanısıra çeşitli müzik aletlerinide çalabiliyor.

İleri derecede hem Saz çalıyor hemde Mey çalıyor. Güzel sesiyle de müşterilerini adeta mest ediyor.

Konuyla ilgili Haber Sitemize açıklamalarda bulunan İbrahim Bilgin;

“Adıyaman Merkezde, Yeni Adliye arkasında, Yavuz Selim İlkokulu civarında "Bilgin Saç Tasarım Merkezi" olarak kendi işletmemde kuaförlük yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Küçüklüğümden beridir müziğe ilgim çok büyüktür. Birkaç tane müzik aleti çalabiliyorum. Ancak profesyonel olarak Saz çalıp söyleyebiliyorum. Bunun yanında Mey’de çalabiliyorum. Müşterilerimiz buraya geldiklerinde huzur buluyorlar. Saç-Sakal bakımlarını yaptıktıktan sonra bazan rahatlamak için masaj istiyorlar, bazanda İbrahim bir türkü çalda neşelenelim diyorlar. Müsait olduğumuzda tabiki isteklerini geri çevirmiyoruz. Bizde müşteri memnuniyeti önceliktir” dedi.

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