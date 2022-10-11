Muşlu: Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul etmiyoruz - Videolu Haber

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da sendika binasında gazetecilere açıklamada bulundu.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu aslında bir meslek kanunu taşımıyor”

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu üyesi Genel Yüksek Öğretim ve Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, “Öğretmenlik Meslek Kanunu aslında bir meslek kanunu taşımıyor. Bunun nedeni ise öğretmenlerimizin ekonomik haklarını içermiyor, özlük hukuk haklarını içermiyor, sosyal, mesleki, demokratik haklarını içeren bir kanunun şeklini taşımıyor. Bu anlamda Öğretmenlik Meslek Kanunu gerçek anlamda bir meslek kanunu niteliği taşımamasından kaynaklı sendikamız başından bu yana öğretmenlik meslek kanununa itiraz etti ve karşı çıktı. Bunun geri çekilmesinin talep etti ve yeni bir meslek kanununun düzenlemesini talep etti ama bu taleplerimiz dikkatte alınmadı. Ve bu meslek kanunu çıkarıldı. Bu ilişkin temel aldığımız bazı belgeler var ve bu belgeler Öğretmenlik Meslek Kanunun düzenlemesini ilgilendiren belgeler 5 Ekim 1966 uluslararası çalışma örgütü ve uluslararası bilim kültür örgütü UNESCO tarafından yayınlanan tüm dünya öğretmenleri için öğretmenlerin statüsü tavsiye kararları belgesi aslında iç hukuka uyarlanabilecek ve bir meslek kanununun niteliği taşıyabilecek bir belge Birleşmiş Milletlerin ve dolayısıyla Türkiye’nin zamanından onayladığı bir belge biz bütün bu taleplerimizi dile getirirken alternatif olarak zaten bu öğretmenlerin statülüsü tavsiye kararlarını belgesini sunduk ve bunun iç hukuka uyarlanarak bir meslek kanununa dönüştürülmesini talep ettik ve halende bu talebimiz geçerli öğretmenlik meslek kanunun bir an önce iptal edilmesini yada yeniden meclis gündemine alınarak gerekli düzenlemelerin değişikliklerin yapılması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”dedi.

“Biz yoksulluk sınırı üzerinde ücret artışı talep ediyoruz”

15 Ekim’de Ankara’da yapılacak olan mitinge üyeleri davet eden Muşlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kanun ilk meclise geldiğinde bizler meclis önünde gerekli açıklamalarımızı, yaptık ve oradan bakanlığa yürüyüş gerçekleştirdik. Okul içlerinde çeşitli açıklamalar basın bildirimleri, yaptık. 18 Ağustos’ta tekrar 81 ilde öğretmenlik meslek kanunu iptal edilmesi alanlarda basın açıklaması yaptık. 8 Eylül’de bakanlık önünde bir açıklama yapmak istedik fakat engellendik. Bu rağmen bakanlık karşısında bu açıklamamızı gerçekleştirdik. 19 Eylül ve 30 Eylül arasında bir imza kampanyası başlattık ve toplamış olduğumuz 40 bin imzayı 1 Ekim’de meclise sunmak istedik ve meclis kapısının önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımız Nejla Kurul 4 Ekim topladığımız bu 40 bin imzalı Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖKM) iptal edilsin talebi imza metinlerini Türkiye Büyük Mille Meclisi Başkan Vekiline sundu. Biz istiyoruz ki milletvekillerimizin duyarlı olmasını ve öğretmenlik meslek kanunu ilişkin verilecek olan değişiklik önergelerini ve kanun tekliflerini gündeme alsınlar ve bu değişiklikleri öğretmenlerin talepleri doğrultusunda gerçekleştirsinler. Son olarak 15 Ekim’de Ankara’da bir miting gerçekleştireceğiz ve şuanda o mitingin hazırlıkları içerisindeyiz. Hem öğretmenlerimiz öğretmenlik meslek kanunu onaylamamakla birlikte yaşamış oldukları ekonomik sıkıntılardan kaynaklı seminer ve sınava başvurmak zorunda kaldılar. Yoksulluk sınırının bile yarısının altında ücret alan öğretmen arkadaşlarımız kanunu onaylamadıkları halde sınava başvurmak zorunda kaldıkları bir yola gittiler. Biz yoksulluk sınırı üzerinde ücret artışı talep ediyoruz bütün eğitim emekçileri için yoksulluk sınırı üzerinde ücret artışı talep ediyoruz ve 15 Ekim’de Ankara’da bir miting herkesi davet ediyoruz”

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