Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber

Ünal, yaptığı açıklamada, altın ve doların yükseldiği dönemde piyasada hakim olmama havası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önlem paketini açıklamasıyla döviz ve altın fiyatlarında iniş trendinin başladığını belirten Ünal, “Ondan dolayı bankalar döviz endeksli paraları vatandaşlara dolar ve Euro farkını verecektir diye bir paket açıkladı. Dolar ve altın aşağı doğru iniş yaşadı. Düşüşler daha olacak diye düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın altına yönelmeleri daha mantıklı olacağına inanıyorum. Çünkü dünya kuruldu kurulalı altın değerli bir materyaldir. Hiçbir zaman değerini kaybetmez ama altına üzün süre yatırım yapıldığı zaman kazanç sağlanabilir ama bugün alayım yarın satayım dediğiniz zaman zarara uğrarsınız piyasaların daha da oturacağına inanıyorum. Doların 9 lira,9 lira 500 kuruş civarı diye düşünüyoruz." dedi.

"Elinde döviz olanlar satma konusunda geç kalmadılar"

Yatırımı yapacakların altın veya döviz kur fiyatını yakından takip etmesi gerektiğini vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

Vatandaşlarımız döviz kurlarını takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Dolar ne zaman yükselirse satış yapmalarını gerektiğini söyleniliriz. Ama doları olanların da satma konusunda daha da geç kalmış olmadıklarını söylemek isterim.

"Altın almalarını tavsiye ediyoruz"

Cumhurbaşkanının açıkladığı kur korumalı mevduat hesabıyla ilgili bilgiler veren Ünal, “Cumhurbaşkanımızın açıkladığı pakete göre 2,3,6,12 ay para yatıldığı zaman bankalara dövize endeksli olan paraları vatandaşlara ödenecek. Bizim tahminimiz 6 ay bu şekilde sürecek gibi ellinde sıcak parası olanlar varsa altına bağlamalarını tavsiye ediyoruz. İşlerimiz düşüşlerden dolayı durgun ama piyasada bir hareketlilik olacak” şeklinde konuştu.

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