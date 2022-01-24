Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber

Adıyaman Kuyumcular Odası Başkanı Bekir Ünal güncel altın fiyatlarına değinerek, vatandaşların almak yerine satmayı tercih ettiklerini ve evlenecek gençlerin altın konusunda zorluk çektiğini ifade etti.

Ünal, ons altın fiyatlarına vurgu yaparak şöyle konuştu,"Altın şuanda 24 ayar olarak 827 civarında seyrediyor altının bir hafta önceki seyri düşüktü ama şuanda yükselişe geçti. Onu sebebi ise Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesinden dolayı altın onsu 1800 veya 1810 lira civarında seyrediyor.Piyasanın oturması için biraz zamana ihtiyacımız var. Altının yükselme payı daha çok bazı vatandaşlarımız dolara Euro yatırım yapmak istiyor biz bilgimiz dahilinde bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz.Yani altın hiçbir zaman dünya kuruldu kurulalı değerini kaybetmeyen bir materyaldir. Biz doların ve Euro nereye varacağını kimse kestiremiyor ama bunlara güven duygusu yok ama altın hiçbir zaman dünya kuruldu kurulalı değerini kaybetmemiş altın yatırımcılarını söylemek istediğimiz altın uzun zaman yatırım yapılacak bir materyaldir.Bugün alıp kısa bir süre içerinde satayım derseniz zarar ederler. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın en azından 3 veya 5 ay beklemesi gerekmektedir ki hem kara geçsin,hem de zarar etmesin altın hiçbir zaman değer kaybetmez."

"Vatandaşlar altın almak yerine satmayı tercih ediyor"

Vatandaşların altın almak yerine satmayı tercih ettiklerini dile getiren Ünal, "Vatandaşlarımız alım gücünde azda olsa satışlar geliyor.Genelde vatandaşlarımız altın satışı yapıyorlar. Onun sebebi de sıcak para olmadığından dolayı zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız haliyle satmak istiyor, bizlerde sürekli bu işi yaptığımızdan dolayı sıcak paramızın olması gerekiyor. Altın alıyoruz Kahramanmaraş, Gaziantep’e satıyoruz ve sattığımız malzemelerin parası kısa sürede gelmiyor. Şuanda insanlarımızın altın alma gücü yok ama mecburiyet karşından yakının veya çocuğunu nişanlandırıyor veya evlendiriyor ondan dolayı altın alma zorunda kalıyor.Borçta olsa,bankadan kredi çekse o altını almak zorunda kalıyor. Yaz sezonunda birkaç ay sonra piyasa daha çok hızlanacak diye düşüyor ve altında biraz daha yükselişte olacak." dedi.

"Evlenecek olan gençler altın konusunda zorluk çekiyor"

Evlenecek gençlerin altın lama konusunda zorluk yaşadığını beklirten Ünal, "Eskiden altının düşük olmasında dolayı evlenecek çiftler 5 adet bilezik alıyorlardı.20 gramdan 100 gram ediyordu ve alıyorlardı. Şuanda ise çiftlerimiz iki adet bilezik veya bir gerdanlık ile geçiştirmeye çalışıyorlar. Bunu da yapmak zorundalar altının yüksek olmasından dolayı onun için evlenecek olan gençlerimiz altın alma konusunda zorluk çekiyorlar” dedi.

Haberin Videosu :