Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,940.21
ALTIN
794.01
DOLAR
13.39
STERLİN
18.09
EURO
15.16

Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber

Adıyaman Kuyumcular Odası Başkanı Bekir Ünal, güncel altın fiyatlarına değinerek vatandaşların almak yerine satmayı tercih ettiklerini ve evlenecek gençlerin altın alma konusunda zorluk yaşadığını belirtti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:00
3 Okunma
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber

Adıyaman Kuyumcular Odası Başkanı Bekir Ünal güncel altın fiyatlarına değinerek, vatandaşların almak yerine satmayı tercih ettiklerini ve evlenecek gençlerin altın konusunda zorluk çektiğini ifade etti.
Ünal, ons altın fiyatlarına vurgu yaparak şöyle konuştu,"Altın şuanda 24 ayar olarak 827 civarında seyrediyor altının bir hafta önceki seyri düşüktü ama şuanda yükselişe geçti. Onu sebebi ise Dolar ve Euro'nun yükselişe geçmesinden dolayı altın onsu 1800 veya 1810 lira civarında seyrediyor.Piyasanın oturması için biraz zamana ihtiyacımız var. Altının yükselme payı daha çok bazı vatandaşlarımız dolara Euro yatırım yapmak istiyor biz bilgimiz dahilinde bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz.Yani altın hiçbir zaman dünya kuruldu kurulalı değerini kaybetmeyen bir materyaldir. Biz doların ve Euro nereye varacağını kimse kestiremiyor ama bunlara güven duygusu yok ama altın hiçbir zaman dünya kuruldu kurulalı değerini kaybetmemiş altın yatırımcılarını söylemek istediğimiz altın uzun zaman yatırım yapılacak bir materyaldir.Bugün alıp kısa bir süre içerinde satayım derseniz zarar ederler. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlarımızın en azından 3 veya 5 ay beklemesi gerekmektedir ki hem kara geçsin,hem de zarar etmesin altın hiçbir zaman değer kaybetmez."

"Vatandaşlar altın almak yerine satmayı tercih ediyor"

Vatandaşların altın almak yerine satmayı tercih ettiklerini dile getiren Ünal, "Vatandaşlarımız alım gücünde azda olsa satışlar geliyor.Genelde vatandaşlarımız altın satışı yapıyorlar. Onun sebebi de sıcak para olmadığından dolayı zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız haliyle satmak istiyor, bizlerde sürekli bu işi yaptığımızdan dolayı sıcak paramızın olması gerekiyor. Altın alıyoruz Kahramanmaraş, Gaziantep’e satıyoruz ve sattığımız malzemelerin parası kısa sürede gelmiyor. Şuanda insanlarımızın altın alma gücü yok ama mecburiyet karşından yakının veya çocuğunu nişanlandırıyor veya evlendiriyor ondan dolayı altın alma zorunda kalıyor.Borçta olsa,bankadan kredi çekse o altını almak zorunda kalıyor. Yaz sezonunda birkaç ay sonra piyasa daha çok hızlanacak diye düşüyor ve altında biraz daha yükselişte olacak." dedi. 

"Evlenecek olan gençler altın konusunda zorluk çekiyor"

Evlenecek gençlerin altın lama konusunda zorluk yaşadığını beklirten Ünal, "Eskiden altının düşük olmasında dolayı evlenecek çiftler 5 adet bilezik alıyorlardı.20 gramdan 100 gram ediyordu ve alıyorlardı. Şuanda ise çiftlerimiz iki adet bilezik veya bir gerdanlık ile geçiştirmeye çalışıyorlar. Bunu da yapmak zorundalar altının yüksek olmasından dolayı onun için evlenecek olan gençlerimiz altın alma konusunda zorluk çekiyorlar” dedi.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim