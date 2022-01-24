Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber

Havaların soğuması ve gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşların aktar alışverişleri arttı. Bu alışverilerde ıhlamur yoğun ilgi görürken ıhlamurun yanında tarçın, zencefil, adaçayı, papatya, kuşburnu ve karanfilde ilgi gören ürünler arasında yer aldı.

Uzun yıllar Adıyaman'da aktarlık yapan Fatih Uçaner havaların soğuması ve gribal enfeksiyonların artması sonucu müşterilerin yoğun talep ettikleri ürünler olduğunu ve bu ürünler arasında ıhlamurun yoğun ilgi gödüğünü dile getirdi. Ihlamur dışında tarçın, zencefil, adaçayı, papatya, kuşburnu ve karanfilin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Uçaner, "Pandemi döneminde ve kış aylarında bunların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ve özellikle bu mevsimlerde vatandaşlarımıza tavsiye edeceğimiz, pekmez tahin ve kozalak macunu olan ürünler bağışıklık sistemine iyi gelen poropolis macunu ve sıvısı olsun tavsiye ediyoruz ondan dolayı da vatandaşlarımız bu ürünlere rağbet gösteriyorlar. Tabi vatandaşlarımız bu ürünleri almak isterlerse ürünlerin etiketlerine ve alacakları yerleri iyi tespit etmelerini öneriyoruz. Bazı vatandaşlarımız internet üzerinden yapmış oldukları siparişlerde sorunlar yaşıyorlar. Bitkisel ilaç satan yerlerden görerek tadarak alırlarsa daha uygun olacağını düşünüyoruz. Pandemi döneminde ve havaların soğuk olmasında dolayı vatandaşlarımız en çok ıhlamur, papatya ve sumak alımına yoğun ilgi gösterdiler" dedi.

Uçaner, konuşmasının sonunda kış aylarında sağlığa yararlı olan diğer bitkilerle ilgili de, “Tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu gibi bitkilerin çok faydası var. Kaynatılarak içilebilir. Kışın mevsimsel olarak bağışıklık sistemini güçlendirici bitkiler veya macunlar talep ediyor vatandaşlar. Saydığım bitkilerden oluşan kış çayları var önceden hazırlanmış şekilde kilo işi de satılıyor, paketli olarak da satılıyor. Vatandaşlar kış aylarında bu bitkilere ilgi gösteriyor” dedi.

Haberin Videosu :