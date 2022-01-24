Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1,940.21
ALTIN
794.01
DOLAR
13.39
STERLİN
18.09
EURO
15.16

Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber

Adıyaman’da uzun zamandır aktarlık yapan Fatih Uçaner, kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı bitkisel çözüm arayan vatandaşların ıhlamura ilgi gösterdiğini belirtti.

24 Ocak 2022 Pazartesi 13:52
3 Okunma
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber

Havaların soğuması ve gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşların aktar alışverişleri arttı. Bu alışverilerde ıhlamur yoğun ilgi görürken ıhlamurun yanında tarçın, zencefil, adaçayı, papatya, kuşburnu ve karanfilde ilgi gören ürünler arasında yer aldı. 

Uzun yıllar Adıyaman'da aktarlık yapan Fatih Uçaner havaların soğuması ve gribal enfeksiyonların artması sonucu müşterilerin yoğun talep ettikleri ürünler olduğunu ve bu ürünler arasında ıhlamurun yoğun ilgi gödüğünü dile getirdi. Ihlamur dışında tarçın, zencefil, adaçayı, papatya, kuşburnu ve karanfilin de yoğun ilgi gördüğünü belirten Uçaner, "Pandemi döneminde ve kış aylarında bunların tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Ve özellikle bu mevsimlerde vatandaşlarımıza tavsiye edeceğimiz, pekmez tahin ve kozalak macunu olan ürünler bağışıklık sistemine iyi gelen poropolis macunu ve sıvısı olsun tavsiye ediyoruz ondan dolayı da vatandaşlarımız bu ürünlere rağbet gösteriyorlar. Tabi vatandaşlarımız bu ürünleri almak isterlerse ürünlerin etiketlerine ve alacakları yerleri iyi tespit etmelerini öneriyoruz. Bazı vatandaşlarımız internet üzerinden yapmış oldukları siparişlerde sorunlar  yaşıyorlar. Bitkisel ilaç satan yerlerden görerek tadarak alırlarsa daha uygun olacağını düşünüyoruz. Pandemi döneminde ve havaların soğuk olmasında dolayı vatandaşlarımız en çok ıhlamur, papatya ve sumak alımına yoğun ilgi gösterdiler" dedi. 

Uçaner, konuşmasının sonunda kış aylarında sağlığa yararlı olan diğer bitkilerle ilgili de, “Tarçın, zencefil, havlıcan, karanfil, kuşburnu gibi bitkilerin çok faydası var. Kaynatılarak içilebilir. Kışın mevsimsel olarak bağışıklık sistemini güçlendirici bitkiler veya macunlar talep ediyor vatandaşlar. Saydığım bitkilerden oluşan kış çayları var önceden hazırlanmış şekilde kilo işi de satılıyor, paketli olarak da satılıyor. Vatandaşlar kış aylarında bu bitkilere ilgi gösteriyor” dedi. 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Adıyaman Eğitim-Sen’den toplu sözleşme tepkisi
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim