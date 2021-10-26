Kangal köpeği 3 saat süren ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu - Videolu Haber

Merkeze bağlı Akpınar köyünde vatandaşlar tarafından Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne getirilen hareket kabiliyetini kaybetme noktasında olan boynundaki 1 kilo 260 gram tümörle Kangal cinsi köpek 3 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Pati' ismi verilen köpek yapılan kontrollerinin ardından 3 saat süren operasyonla birlikte boynunda sarkan tümör alınarak sağlığına kavuştu.

“Sağlığına kavuşan Pati isimli köpek yeni sahibini bekliyor”

Hayati dokuların geçtiği bir bölge olduğu için ince ince operasyonu gerçekleştirmek zorunda olduklarını belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner Hekim Yusuf Işık, "Merkeze bağlı Akpınar köyünden Pati ismini verdiğimiz köpeğimiz bize vatandaşlar tarafından ulaştırıldı. Bu köpeğimizin ilk muayenesinde boyun bölgesinde tümoral doku olduğu tespit edildi. Ardından detaylı muayene yaptığımızda boyun bölgesine yakın seyrettiği için hayati organların bulunduğu bölgeydi. Yemek borusu, soluk borusu şah damarının geçtiği bölgeden geçiyordu bu dokunun kaynağı o bölgedeydi. O bölgeye detaylı muayene yaptıktan sonra operasyon kararı aldık. Operasyonumuzu yaptık operasyonumuz gayet başarılı geçti. Riskli bir ameliyattı yalnız çok şükür bir problem yaşamadık. Operasyonumuz hemen hemen 3 saat sürdü. Hayati dokuların geçtiği bir bölge olduğu için ince ince operasyonu gerçekleştirmek zorundaydık. Gayet başarılı gayet güzel bir operasyon geçirdik" dedi.

"Çıkan parçayı tarttığımızda 1 kilo 260 gram olduğunu fark ettik"

Boynunda olan tümörle nedeniyle boynu bükük şekilde kaldığını ve yapılacak fizik tedavinin ardından sağlığına tam kavuşacağını aktaran Yusuf Işık, "Şuanda Pati ismini kurduğumuz köpeğimiz sağlıklı ayaklandı istediğimiz yanıtları veriyor şuanda sağlık noktasında tetkikleri gayet başarılı gayet güzel. İstediğimiz tam noktada değil ama yavaş yavaş bakımımızla birlikte o noktaya gelecek. 3 günlük bir müşahede süresi var. Müşahede süresini tamamladıktan sonra biraz daha bizimle kalacak misafir edeceğiz ardından vatandaş bulursak sahiplendirmeyi düşünüyoruz. Sahiplendiremezsek eğer doğal yaşam alanı Akpınar köyüne tekrardan bırakacağız. İnşallah 2-3 gün sonra problemi ortadan kalkmış şekilde yan yana olacağız. Kangal ırkı bir köpeğimiz güzel bir köpek patileri falan o şekilde olduğunu gösteriyor. Muhtemelen çoban özelliği olan bir köpekmiş ama sonradan maalesef bırakılmış sahiplenilmemiş inşallah uygun bir şekilde sahiplendireceğiz. Çıkan parçayı tarttığımızda 1 kilo 260 gram olduğunu fark ettik. Hayvan boynu bükük bir şekilde duruyor. Ufak tefek fizik tedavi uygulayacağız. Ondan sonra ise yavaş yavaş toparlar diye tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

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