Hobi olarak başladığı evinde 300 muhabbet kuşunu besliyor - Videolu Haber

Özel bir şirkette çalışan ve hayvan sever İbrahim Halil Sivritaş, hobi olarak edindiği 3 muhabbet kuşu alarak beslemeye başladı. Kuşların yumurtlayarak çoğalmaya başlamasıyla evinin bahçesinde bulunan odunluğu hazırlayarak kuşların yaşam alanına çevirdi.

Çekoslavak, muhabbet, sultan papağanı gibi birçok kuş türünü sahiplenen Sivritaş, kuşları için özel ısıtma ve soğutma sistemi kurdu. Kimseden destek almadığını ve kuşlarına kendi imkanlarıyla baktığını belirten Sivritaş, kuşlara bakmaktan büyük keyif aldığını ve huzur bulduğunu ifade etti.

Çevresinden ve ailesinden olumlu tepkiler aldığını da dile getiren Sivritaş, hedefinin satmak yada sahiplendirmek olmadığını ve kuş sayısının 1000’e ulaştırmak istediğini belirtti.

"300 kuşa bakmak zor oluyor ama aldığım huzuru ve keyfi hiçbir şeyden alamıyorum"

10 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı ve şuanda 300 üzerinde kuşunun olduğunu belirten İbrahim Halil Sivritaş, "Kuş sevgim bundan 10 yıl önce 4 çekoslavak muhabbet kuşu almıştım ve beslemeye başladım. Kuşlarımın yavruları oldu. Daha sonra ilgim daha çok artmaya başladı ve şuanda 300 yakın muhabbet kuşum var. Evimin bahçesinde bulunan odunluğu içindekileri boşaltıp dış ve iç yalıtımlarını, havalandırma ve ısıtmasını yaptım. Işıkları gece otomatik olarak yanıyor ve sensör şeklinde. Her gün kuşlarımın yemlerini, ilaçlarını ve sularını değiştiriyorum. Kimseden bir destek almadan maddi olarak kendi cebimden karşılıyorum. Tabi 300 kuşa bakmak zor oluyor ama aldığım huzuru ve keyfi hiçbir şeyden alamıyorum. Çekoslavak, muhabbet, sultan papağanı ve birçok çeşit kuşumuz var."dedi.

"50-60 bin civarında paralar teklif ettiler ama bende kabul etmedim"

Petshop işletmelerin kuşlarını 50 bin, 60 bine satmalarını istediklerini fakat kendisinin satmadığını aktaran İbrahim Halil Sivritaş,"Petshop sahipleri bazen bizlere kuşlarımı satmalarını teklif ediyorlar ama 50-60 bin civarında paralar teklif ettiler ama bende kabul etmedim. Ben kuşlarım ile daha mutluyum onlardan aldığım huzuru hiçbir yerden alamıyorum."şeklinde konuştu.

"Kırmızı gözlü muhabbet kuşlarımın tekine 3 bin 500 veren insanlar var"

Çevresinin ve ailesinden olumlu dönüşler aldığını belirten Sivritaş,"Kuşlarımızın çoğunluğunda yavruları var. Yumurtanda çıkmayan yavrularımız var. Yavruların ve yetişkinlerin yerlerini ayrı ayrı düzenliyorum. Çevrem ve ailemden olumlu tepkiler alıyorum. Çünkü kuşlarım yeri insanları rahatsız etmediğinden dolayı destek veriyorlar. Şuan da 300 kuşum var hedefim bin kuşa elde etmek bunları satmak için değil beslemek için hayalim. Kuşlarımın değeri 100 liradan 3 bin 500 liraya kadar değerli kuşlarım var. Özellikle kırmızı gözlü muhabbet kuşlarımın tekine 3 bin 500 veren insanlar var. Ama ben kuşlarımı beslemek ve satma taraftarı değilim" dedi.

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