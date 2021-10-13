Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1427.6
ALTIN
512.86
DOLAR
9.0227
STERLİN
12.3105
EURO
10.4346

Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Adıyaman’da hayvansever okul müdürü makam odasında beslediği sokak kedilerine adeta gözü gibi bakıyor.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:56
31 Okunma
Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Okulda eğitim gören öğrencilerle dost olan kediler, zaman zaman sınıflarda öğrenciler ile birlikte derslere katılıyor. Adıyaman 23 Nisan İlkokul Müdürü Sadık Tunç, okula sığınan kedilerinin yem su ve ihtiyaçlarını ise, odasında karşılıyor.

“Kedi beslemeyi çocukluktan bu yana çok seviyorum”

Hayvan sevgisiyle öğrencilerin kalbinde taht kuran İlkokul Müdürü Sadık Tunç, "Kedi beslemeyi çocukluktan bu yana çok seviyorum. Çocukken benim de bir kedim vardı. Sürekli benimle beraber uyurdu. Küçükken babamın tayını çıkınca kedimizi götürememek zorunda kaldık. Babam çok üzülmüştü. Benim kedi sevgim çocukluktan bu yana var. Aradan uzun zamanlar geçti görev yaptığım okulda bir kedi gördüm ve ona biraz ekmek verdim. Biraz ilgilenmeye başladım sonra sürekli kapımın önüne geldiklerini gördüm. Sonra okula aldıktan sonra beş yavrusu oldu. Tabi bazen hayvan sevmeyenler tepkide gösteriyorlar. Ama ben kedilerimi beslemeye devam ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz bu sayede hayvan sevgisini öğreniyorlar”

Tunç, “Bu semtte yaralı veya aç kalan sokak hayvanlarımıza sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum ve ilgileniyorum. Okulda odamda kalıyorlar kedilerim burada bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Okulda öğrencilerimiz kedileri seviyorlar, hayvan sevgisini öğreniyorlar. Kediler bazen sınıflara giriyorlar, çocuklar kedileri seviyorlar. Okulda bazı öğretmenlerimizde bu duruma alıştılar. Sabah okula geldiğimde onlarla ilgileniyorum. Hatta sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde o zaman polislerden yardım istedim beni okula getirdiler mamalarını ve sularını verdikten sonra ekip arabası ile beni tekrardan evime bıraktılar" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Kazada ölen askerin ailesi şehitlik unvanı istedi - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Adıyaman'da Kur'an aşkı engel tanımıyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Yazar Aba: Suriyelilerin doğum oranları Türkiye nüfusunun yüzde 5.2’sine tekabül ediyor - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Polat: Eğitim öğretim ile ilgili ciddi aksaklar var - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Perre Antik Kent kazılarında yeni gelişme - Videolu Haber
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Ticaret İl Müdürü Uslu, tüketici hakları konusunda bilgilendirdi
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Adıyaman’da 2. el eşya satışı yapan esnaflar şikayetçi - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Çocukluk merakı kazanç kapısı oldu - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılacak - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyaman’da okul servis şoförleri endişeli - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Adıyamanlı Halil Çoban Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber
Başkan Bilen: İktidarın yarına dair iddiası kalmamış - Videolu Haber
SES Başkanı Aydın, gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
SES Başkanı Aydın, gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Mikrokredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu - Videolu Haber
Mikrokredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu - Videolu Haber
Polat: Hükümetin teklif ettiği yüzde 6 artı 5’i biz kesinlikle kabul etmiyoruz - Videolu Haber
Polat: Hükümetin teklif ettiği yüzde 6 artı 5’i biz kesinlikle kabul etmiyoruz - Videolu Haber
Çölyak Derneği'nden 'Glütensiz Mutfak' projesi - Videolu Haber
Çölyak Derneği'nden 'Glütensiz Mutfak' projesi - Videolu Haber
Adıyamanlı esnaflar, ‘Bizler bir kapanmayı daha göze alamayız’ - Videolu Haber
Adıyamanlı esnaflar, ‘Bizler bir kapanmayı daha göze alamayız’ - Videolu Haber
Buluş: Uçaklarımızın atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaktı - Videolu Haber
Buluş: Uçaklarımızın atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaktı - Videolu Haber
Başkan Doğan: Dünyanın en güzel ama en yalnız ülkesiyiz - Videolu Haber
Başkan Doğan: Dünyanın en güzel ama en yalnız ülkesiyiz - Videolu Haber
Turizmci Kuştepe, Adıyaman’ın ‘turizm’ potansiyelini değerlendirdi - Videolu Haber
Turizmci Kuştepe, Adıyaman’ın ‘turizm’ potansiyelini değerlendirdi - Videolu Haber
MHP’den afetzedelere yardım kampanyası - Videolu Haber
MHP’den afetzedelere yardım kampanyası - Videolu Haber
Eşine özendi aldığı hibe desteğiyle organik arıcılığa başladı - Videolu Haber
Eşine özendi aldığı hibe desteğiyle organik arıcılığa başladı - Videolu Haber
Türkiye Grameen Mikrofinans programı kadınları iş sahibi yapıyor - Videolu Haber
Türkiye Grameen Mikrofinans programı kadınları iş sahibi yapıyor - Videolu Haber
Adıyamanlı kuyumcudan sanal para uyarısı - Videolu Haber
Adıyamanlı kuyumcudan sanal para uyarısı - Videolu Haber
İHH Başkanı Tekbaş: Adıyaman'da 500 yetime bakıyoruz - Videolu Haber
İHH Başkanı Tekbaş: Adıyaman'da 500 yetime bakıyoruz - Videolu Haber
Ayakkabının ustası uyardı 'Ayak sağlığı için deri ayakkabılar tercih edilmeli' - Videolu Haber
Ayakkabının ustası uyardı 'Ayak sağlığı için deri ayakkabılar tercih edilmeli' - Videolu Haber
İl Meclis Başkan Erdoğan, Adıyaman’da yılsonu hedeflerini açıkladı - Videolu Haber
İl Meclis Başkan Erdoğan, Adıyaman’da yılsonu hedeflerini açıkladı - Videolu Haber
Bayram tatili esnafı kredi kooperatifine yöneltti - Videolu Haber
Bayram tatili esnafı kredi kooperatifine yöneltti - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim