Hayvansever okul müdürü makamında beslediği kedilere gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Okulda eğitim gören öğrencilerle dost olan kediler, zaman zaman sınıflarda öğrenciler ile birlikte derslere katılıyor. Adıyaman 23 Nisan İlkokul Müdürü Sadık Tunç, okula sığınan kedilerinin yem su ve ihtiyaçlarını ise, odasında karşılıyor.

“Kedi beslemeyi çocukluktan bu yana çok seviyorum”

Hayvan sevgisiyle öğrencilerin kalbinde taht kuran İlkokul Müdürü Sadık Tunç, "Kedi beslemeyi çocukluktan bu yana çok seviyorum. Çocukken benim de bir kedim vardı. Sürekli benimle beraber uyurdu. Küçükken babamın tayını çıkınca kedimizi götürememek zorunda kaldık. Babam çok üzülmüştü. Benim kedi sevgim çocukluktan bu yana var. Aradan uzun zamanlar geçti görev yaptığım okulda bir kedi gördüm ve ona biraz ekmek verdim. Biraz ilgilenmeye başladım sonra sürekli kapımın önüne geldiklerini gördüm. Sonra okula aldıktan sonra beş yavrusu oldu. Tabi bazen hayvan sevmeyenler tepkide gösteriyorlar. Ama ben kedilerimi beslemeye devam ediyorum” dedi.

“Öğrencilerimiz bu sayede hayvan sevgisini öğreniyorlar”

Tunç, “Bu semtte yaralı veya aç kalan sokak hayvanlarımıza sürekli yardımcı olmaya çalışıyorum ve ilgileniyorum. Okulda odamda kalıyorlar kedilerim burada bütün ihtiyaçlarını karşılıyorum. Okulda öğrencilerimiz kedileri seviyorlar, hayvan sevgisini öğreniyorlar. Kediler bazen sınıflara giriyorlar, çocuklar kedileri seviyorlar. Okulda bazı öğretmenlerimizde bu duruma alıştılar. Sabah okula geldiğimde onlarla ilgileniyorum. Hatta sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde o zaman polislerden yardım istedim beni okula getirdiler mamalarını ve sularını verdikten sonra ekip arabası ile beni tekrardan evime bıraktılar" diye konuştu.

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