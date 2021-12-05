Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım

Adıyaman’ı eğitim ve öğretimde daha iyi noktalara taşımak istediklerini belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, "Adıyaman kültürü ile coğrafyası ve insanı ile güzel bir yer insanlarımızın iletişimi ile pozitif ve yürekten yaklaşımları, samimiyetlilerine baktığımız zaman Adıyaman güzel başarılara layık bir yer. Bizim amacımızda en başta Adıyaman’ı eğitim ve öğretimde ülkemizde daha iyi noktalara taşımak istiyoruz. Adıyaman’a baktığımızda çok ciddi bir fiziki okul, bina eksikliği çok ciddi sıkıntımız yok. Bazı binalarımız eski olduğundan dolayı deforme olmuştur. Yine bakanlığımızın talimatları ile yıkıp yerine yenilerinin yapılanlar var. Ama okullarımızın fiziki koşulları iyi materyaller konusunda okul içlerinde çok ciddi sıkıntılarımız yok, öğretmen açığımız konusunda ciddi bir sorunumuz yok ve çok güçlü bir öğrenci potansiyelimiz var. 156 bin civarında öğrencimiz var. Bu potansiyeli çok iyi bir şekilde koordine ettiğimiz zaman il, ilçe, okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte Adıyaman’ın başarılı olmaması için önünde hiçbir engel olduğuna inanmıyorum. Ama bundan sonra Adıyaman eğitim konusunda adından söz ettiren bir il olacak bütün çabamız çalışmalarımız bu aşamada olacak" dedi.

"Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım"

Eğitim sürecinde çocukların iyi tanımanın önemini vurgulayan Hakan Gönen, "Tüm anne ve babalar çocuklarını kendilerinin özlemini duyduğu, en güzel mesleklere sahip olmalarını isterler. Ama çocuklarımızın zeka çeşitleri farklı bir öğrenci vardır. Sözel zekalı okumayı ve anlatmayı çok sever. Sayısal zekaya sahip olan öğrencilerimiz bunlarda doğuştan bu zekanın olduğu söyleniyor. Daha küçükken başlarlar sayı saydırmayı, matematik, çarpım tablosuna olan düşkünlüğünü buna benzer. Spor zeka ve müziksel zeka olan çocuklarımız var. Yani biz aile olarak çocuğumuzda iki olan şeye bakacağız. Biz bu mesleği yapmasını istiyoruz ama çocuğumuzda ilgisi var mı, diğeri ise yetenek var mı? Onlara bakmamız lazım. İlgi ve yetenek varsa zaten o mesleği kazanır ve başarır. Bunlardan bir tanesi eksik ise, bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Ama çocuğumuz sözel düşünüyor ve sözeli çok iyi çocuğumuz zorla sen mühendis veya doktor olacaksın diye zorlamaya gerek yok. Eğer bu ailelerimiz yaparlarsa bunu çocuk için bu işkence olur. Yani çocuğumuzun hangi alanda yetenekli olduğunu bilmemiz lazım hangi alanlarda başarı göstereceğini öğrenmemiz lazım. Bunu çocuklarımızın rehber ve sınıf öğretmenleri ile görüştüğümüz zaman onların izlenimleri ile çocuklarının okul performansları ile görülür hangi derslerde iyi hangi derslerde kötü diye bu sebeple velilerimize demek istediğimiz çocuklarımızı önce iyi tanıyalım, hangi zeka tipine sahip hangi alanda yetenekli çocuğumuzun mutlu ve yeteneği olan bir iş yaptığı zaman o çocuğumuz daha mutlu olur. Yeteneğiniz dışında bir şeye zorladığınız zaman çocuklarımız mutsuz olur. Sırf sosyal statü için bu değil o olacak diye asla zorlamamız lazım. Çünkü çocuklarımızın da bir hayata ve hayalleri var ona dikkat etmek lazım" diye konuştu.

"Bakanlığımızın sitesinde yardımcı kaynakları öğrencilerimiz bulabilir"

Gönen, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bizler merkezi sistem dediğimiz sınavlarımız var bunlar ilkokuldan, ortaokula, liseye geçişlerde sınavlarımız var. Velilerimizin de çocuklarından beklentileri var. Yani buna kısacası işi sağlama alma söz konusu yani çocuklarımızın sınava hazırlanırken en ufak bir eksiği kalmasın yada okulda öğretmenlerinin sınavda soruları tam yapması konusunda şu bilgileri de ekleyelim düşüncesini taşıyorlar. Yani bakanlığımız ücretsiz ders kitaplarını okullar açıldığında dağıtıyor. Bu kitaplarımızı okullarımıza dağıtıyoruz. Daha önce ders kitapları yıl ortasına kadar tamamlanamazdı yani eskiden bakanlığımız bu kitaplarımızı dağıtmadan önce bu kitapların dağıtılması güzel bir imkan tabi sınavlardan dolayı yayın evleri değişik kitaplar yapıyorlar. Soru bankaları, çözümlü ve anlatımlı şeklinde bunlarda yayın evleri tarafından piyasa sürülüyor. Şunu söylemek isterim bakanlığımız bu durumun farkında bundan dolayı da bakanlığımız yine kendi hazırladıkları kitapların yanında yardımcı kaynaklar diye bir çalışma yaptı, buda yakın zamanda yapıldı. Ve bu yardımcı kaynakları da Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme Genel Müdürlüğümüzün sitesinde yayınladı. Yani siteye giren velilerimiz öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz yani onlarda kullandırılsın diye duyularımızı yaptık. Sınıf seviyesinde orada ek sınav soruları, soru paketleri ile ilgili çalışmalar var. Bu ifade etmek isterim hiçbir öğrencimizin yardımcı kaynak kitap almak gibi noktasında zorlanması söz konusu değildir. Bir defa bizler devlet okuluyuz, ve devlet okullarında bakanlığımız gerekli yardımcı kaynakları yapmış durumda bu sebeple öğrencilerimizin ek mali küfleten velilerimizin zorlanmasını asla istemeyiz. Bu yardımcı kaynaklarında kullanmasını şiddetle öneriyoruz. Okul yöneticilerimiz bu konuda bilgilendirildi. Onlarda öğretmenlerimizle ve öğrencilerimizle paylaşıldı diye düşünüyorum. Bakanlığımız bu serzenişlere kulak vererek gerekli tedbirleri aldı."

“Pandemi döneminde sonra öğrencilerimizin eskileri tamamlanıyor”

Korona virüs (Covid-19) salgın süreciyle birlikte öğrenciler üzerinde eksiklerin giderildiğini belirten Gönen, açıklamasının sonunda; “Bu salgın sürecinin başlaması ile birlikte 1,5 yıllık dönem uzaktan eğitim dediğimiz bir sistem ile uygulama yapıldı. Bu dünyada ve ülkemizde bir ilk oldu. Canlı ders dediğimiz uygulamalar öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz internet üzerinde yapıldı. Bu bir öğrenme buna lokal öğretim şekli diyoruz. Bu işler bittikten sonra 6 Eylül'de okullarımızı yüz yüze eğitime başlattıktan sonra şu düşünüldü yani bu öğrenciler bu geçmiş dönemde ne kadar öğrenme kaybı yaşadılar. Bununla ilgili bizler öğrenme eksiklerini tespit etmek üzere bir online sınav yaptık. Bunun dışında bakanlığımızın da bir sınav yaptı. Burada amaç bir travma yaşandı, uzaktan eğitim dediğimiz sistem döneminde erişim sağlayamayan öğrencilerimiz oldu. Ama bir üst sınıfa geçmiş öğrencimiz daha önceki sınıfta çeşitli konularda eksikleri oluşmuş oldu. Bu eksikleri tespit edip bunun üzerine biz mevcut sınıfın sınava dönük çalışma yapalım dedik. Yani önce temel boşlukları dolduralım, sonra inşaata devam edelim bizim çalışma şeklimiz bu şekilde oluştu. Bunu gidermek içinde bütün arkadaşlarımız bu konunun farkında hepsi izlenecek yol ve yöntemleri biliyorlar. Okullarımızda, ilçelerimizde bununla ilgili koordineli bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.