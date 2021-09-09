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Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber

Adıyaman Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında kent genelinde yapılan aşılama çalışmaları hakkında değerlendirmede bulundu.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:55
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Dr. Tosun: Adıyaman aşılamada maalesef ülke ortalamasının altındayız - Videolu Haber

Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Tabip Odası Başkanı Dr. İsmail Tosun, yerli çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

“Korona virüsü yenmemiz için tek çaremiz aşı”

Yerli aşı çalışmalarının halen devam ettiğini kaydeden Dr. Tosun, “Yerli aşının çıkması çok iyi bir gelişme. Bir ülkenin kendi aşısını üretmesi gerçekten mutluluk verici. Yeni yaptığımız aşıda 46 gönüllü üzerinde çalışma yapılmış ve hiç birinde yan etki görülmemiş. Faz 3 çalışmaları devam etmekte 2. aşılar 28 gün sonra yapılması planlanmakta. Toplam Faz 3'te 650 tane gönüllümüz var 650 gönüllü üzerinden Faz 3 tamamlandıktan sonra seri üretime geçilip insanlarımıza bu aşıları yapacağız. Ama seri üretime geçmesini beklememek lazım, korona virüsü yenmemiz için tek çaremiz aşı. Vatandaşlarımızdan ricamız yerli aşıyı bekleyen insanlarımız hemen gidip aşılarını olmaları 3. dozlarında yerli aşıyı beklemelerini rica ediyoruz” dedi.

Yabancı aşılara güvenmeyen ve Türk aşısını çıkmayı bekleyen vatandaşlara çağrıda bulunan Dr. Tosun, ''Yabancı kaynaklara güvenmemek olabilir. Türk aşısına Türkiye'de yapılan aşılara güvenden olabilir. Yerli üretime güvenden olabilir. Biz de bunlara güveniyoruz. Yerli üretime daha çok güveniyoruz. Ama yerli üretim oluncaya kadar da elimizdeki mevcut aşıları yapmamız şart'' diye konuştu.

''Adıyaman'da maalesef ülke ortalamasının altındayız'' 

Adıyaman'ın aşılamada ülke ortalamasının altında olduğunu belirten Dr. Tosun, “Maalesef ülke ortalamasının altındayız yüzde 71’deyiz. Adıyaman'da ki hemşerilerimizin aşıdan korkmamaları gerektiğini, korona virüsü yenmemizin tek yolu aşı olduğunu bilmelerini ve aşıyı muhakkak olmamız gerektiğini söylemekteyiz. Türk yoğun bakım derneğinin yaptığı araştırmada şu an yoğum bakımda yatan Türkiye'de ki yüzde 51'inin hiç aşı olmaması, yüzde 2.3'ün Biontech olması, 2 doz Sinovac, 1 doz Biontech olmuş kişilerin oranı yüzde 1,1 olmuş olması ve 2 doz Biontech olanların oranı da binde 5 olduğunu gösteriyor. Adıyamanlı hemşerilerimizden ricamız bu yüzde 71'i yüzde 85'in üzerine çekmemiz ve yoğun bakımda ki oranları azaltmamız. Binde 5'i kadar çekmemizi istiyoruz. Hala hazırda şu anda yoğum bakımlar dolmak üzere. Yeni yoğun bakıma yatışlar arttı, vaka sayılarımız arttı. Adıyamanlı hemşerilerimizin en yakın zamanda, en yakın kuruluşlara gidip aşılarının olmasını istiyoruz. Bu bir pandemidir, bu bir virüs salgınıdır. Bu salgınların ve pandemilerin kurtuluş yolun sadece ve sadece aşı olduğunu bilmelerini istiyorum” şeklinde konuştu.

Son olarak Dr. Tosun, şunları kaydetti: “Aşı olmaktan korkmayın arkadaşlar. Aşı şu anda bir çok insan üzerinde denendi hastalıkta çok etkili olduğu görüldü. Özellikle yoğun bakım oranlarını düşünmekte. Çok çok etkili yoğun bakıma düşmek istemiyorsak, okulların açılmasını istiyorsak, maskelerden kurtulup tekrar eski hayatımıza dönmek istiyorsak, nüfusumuzun yüzde 85'inin en az çift aşılı olmasını istiyoruz'' ifadelerine yer verdi.

Kaynak: PHA
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