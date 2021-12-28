Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber

Adıyaman’da cep telefonu satışı yapan esnaf, döviz kurundaki düşmesi ile birlikte işlerinde hareketlenme yaşandığını dile getirdi.

Daha önce dövizdeki yüksek fiyat nedeniyle cep telefonu fiyatlarının da çok yükseğe çıktığını belirten esnaf, kurdaki düşüşün cep telefonu fiyatına yansımasının mutluluğunu yaşıyor.

Cep telefonu satışı yapan esnaf Salih Toprakçı, cep telefonlarının tamamının yurt dışından ithal edilmesi nedeniyle fiyatlarının döviz kuruna bağlı olduğunu söyledi.

Döviz kurundaki düşüşün kendileri gibi birçok esnafı etkilediğini vurgulayan Toprakçı, şöyle konuştu:

"Cep telefonları da yurtdışından geldiğinden dolayı dolar üzerinden geliyor. Dolarda yükseliş oldu ama şimdi düşüş yaşandı. Dolar yüksek olduğunda vatandaşların alım gücü azaldı. Doların düşmesi ile piyasalar oturmaya başladı. Dolar 12’i seviyelerine düştü, bu insanlarımız için iyi bir şey oldu. Çünkü telefonlarda fahiş düzeyde yükselme olmuştu. Düşüşler devam ederse bizler de tezgahlarımıza ürün getirmiş olacağız, vatandaşlarımızda alım gücü olacak."

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