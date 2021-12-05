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Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Adıyaman’da bir gün gördüğü rüya sonrası çocuk mezarlarının bakımını üstlenen 35 yaşındaki Serkan Taşkıran, tam 17 yıldır gönüllü olarak çalışıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 12:48
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Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Adıyaman mezarlığında bulunan çocuk mezarlarının bakımını ve temizliğini gönüllü olarak yapan evli 3 çocuk babası Serkan Taşkıran, rüyasıyla başladığı temizlik ve bakım çalışmalarını 17 yıldır sürdürüyor.

Bu davranışıyla bölge halkının takdirini kazanan Serkan Taşkıran, başından geçen durumu şöyle anlattı: “17 yıldır çocuk mezarlarına gelip hizmet ediyorum gönüllü olarak. Hatta bununla ilgili mezarlık müdürlüğü, ‘seni işe alalım neden gönüllü geliyorsun’ dedi. Bizim ki, gönüllü işi, biz hediyemizi Allah’ımızdan alırız. ‘Burada yetişkinlerin bulunduğu mezarlar var, neden çocuk mezarlarının bakımını yapıyorsun’ dediler. Bende Allah hamdolsun, sorgusuz sualsiz melekler zaten bu hizmete başlamamın sebebi. Yaklaşık 17 yıl önce rüya gördüm. Orada böyle güzel çocuk mezarlarını gördükten sonra, çocuk mezarlarının bakımını yapmayı istedim. Buraya gelerek huzur buluyorum.”

 

Kaynak: PHA
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