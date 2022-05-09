CHP'li Binzet: Vatandaşlarımızın sorunları bizlerin sorunu - Videolu Haber

CHP Adıyaman İl Burak Binzet yaptığı açıklamada, "Adıyaman’da faaliyet gösteren STK ziyaretlerini gerçekleştirerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda köy ziyaretlerimiz de bir yandan devam ediyor. Kömür Beldemizde ekolojik yıkıma sebep olacak, bölge halkının karşı çıktığı madencilik faaliyetlerinden dolayı Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile birlikte Kömür Beldemizi ziyaret ettik, durumu yerinde inceledik. Sıkıntılı bir durum yaşanıyor. Geçen yaz Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile birlikte Adıyaman genelinde 110 köyümüzü ziyaret etmiştik. Bu yaz gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle Adıyaman’da gitmedik köy, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu yaz çalışmalarımıza daha ağırlık vererek çalmadık kapı kalmayacak. Pandemiye rağmen örgütümüzden çok sayıda arkadaşımızla birlikte ziyaretlerimizi yapmaya çalıştık. Pandeminin geride kalmasıyla birlikte bu ayın sonunda veya bayramdan sonra köy gezilerimizin hepsini yapabilirsek iki tur yapmayı düşünüyoruz. Ziyaretlerimizde yaşanan problemleri muhtarlarımızla ve köy halkıyla konuşuyor, yaşanan sorunları bizzat yerinde görüyorsunuz. Sorunları not alıp Ankara’ya rapor olarak sunuyoruz. Bizler şuan için çözüm merci değiliz ama buradaki sıkıntıların, feryatların sesini genel merkezimize veya milletvekilimizin vasıtasıyla ilgili bakanlıklara veya bakanlığa bildirme şansımız oluyor. Bu çalışmalarda insanların yüzünün Cumhuriyet Halk Partisi’ne döndüğünü görüyoruz. Adıyaman özelinde Cumhuriyet Halk Partisinin önümüzdeki ilk seçimde çok önemli bir başarı elde edeceği bariz bir gerçek. Bunu yapmış olduğumuz köy çalışmalarında, sivil toplum kuruluşlarımız ile olan temaslarımızda, vekilimizin Ankara’daki çalışmalarından görüyoruz. Adıyaman örgütümüz çok fedakâr çalışan bir örgüt, teşkilatımızın çalışma saati yok. Sürekli çalışan bir örgütüz var ve çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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