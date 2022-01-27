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CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Tütün ticaretini yasaklayan ve tütüne hapis cezası getiren kanuni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:53
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CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Türkiye gündemi ve son zamanlarda Adıyaman'da satışı yasaklanan tütün konusunda açıklamalarda bulunarak, "Tütüne hapis cezası getiren kanunun Malatya Milletvekilimiz Veli Ağbaba, Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere başta olmak üzere partimizin göstermiş olduğu gayretlerle 6 ay daha uzatılmıştı. Fakat AK Parti hükümeti çok uluslu şirketlere verdiği sözü yerine getirdi ve tütüne 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası getirdi. Adıyaman ekonomisinin temel taşlarından bir tanesi tarım, tarımın da Adıyaman’daki en büyük yansıması tütündür. Adıyaman’da bugün bir zenginlik varsa, insanlarımızın belli bir noktada refahları varsa bu tütüne bağlıdır. Biz bu yasanın ertelenmesini talep ettik çünkü kooperatiflerin hiç biri şuan alıma hazır değil, yani şu anda kooperatifler alım yapmıyor. İnsanların serbest olarak tütün alım ve satımı yapamadığı için bölgede çok ciddi bir ekonomik daralma yaşanacak Tütüncüler ile uluslararası sigara kartelleri karşı karşıya getirildi. Şimdi Adıyaman’da 250 kişi ile kurulmuş bir kooperatif sigara devi şirketlere karşı bir mücadele etmesi mümkün değil. Şu an kooperatiflerde alım yok, piyasada tütün satışı yasak peki bizim halkımız ne yapacak? Adıyaman’da tütünün bıçak gibi kesilmesi çok kötü sonuçlar doğuracaktır." dedi. 
“Devlet ödevlerini tam olarak gerçekleştiren bir ili nasıl olur da terörist ilan edersiniz?”
Tütün ve terör konusuna da değinen Binzet konuşmasını şöyle sürdürdü "Adıyaman’ın her bölgesine bir olay çıkacak korkusu ile asker ve polisi yerleştirilmiş durumda. Ben şuna inanıyorum, tütün üreticisi vatanını ve milletini seven üreticidir. Tütün üreticisinin terörle, kargaşayla işi olma. Ama demek ki halka karşı hatalı bir iş yapılıyor ki hükümet bu kadar panik içerisinde önlem almaya çalışıyor. Halkın bunu bu şekilde kabulleneceğini düşünüyorsanız askerle, polisle, tomalarla önlem almanıza gerek yok. Bizim halkımız oturur bekler. Özellikle tütün bölgesi için kredi kurumlarına gidiyoruz, esnaf kredilerine gidiyoruz Adıyaman’ın kredileri geri ödeme oranı yüzde 98. Adıyaman’da yüzde 98 oranında bir kredi dönüşü varsa bu insanları nasıl terörist olarak suçlarsınız. Güneydoğu’da elektrik kaçacağının sıfıra yakın olduğu tek yer Adıyaman, vergilerin yüzde 90’ın üzerinde ödendiği yer Adıyaman. Adıyaman’da insanlar sadece tütün yetiştirdikleri için, ekmek paralarını tütünden kazandıkları terörist ilan etmek nasıl bir zihniyettir." 
 “Yüksek puan almış insanların yerine kendilerine yakın olan insanları öğretmen olarak atıyorlar”
Atamayan öğretmen konusuna da değinen Binzet, "Öğretmenlere yapılan çok büyük bir haksızlık var. Yeni mezun öğretmenlerimiz, aldıkları KPSS puanları ile atamak yerine mülakat adı altında kendilerine yakın olan kişileri seçiyorlar. Bu kadar yüksek puan almış insanların yerine kendilerine yakın olan insanları öğretmen olarak atıyorlar ve yerleştirme yapıyorlar. Bunun sonuçları çok vahim olur haktan adaletten bahseden adı adalet ve kalkınma olan partide bu tür şeylerin olması büyük bir çelişkidir. Bu gençlerin hayalleri ve umutları ile oynamayın. Liyakat çok önemli hak neyse onun verilmesi lazım."
Elektrik zammı hakkında da eleştirilerde bulunan Başkan Binzet, “Köprü, tünel ve şehir hastanelerinde olduğu gibi elektrik dağıtım şirketleri de dolar üzerinden sözleşmelere bağlanarak bütün yükünü bu halkın üzerine bindirdiler. Toplumun tüm kesimi elektrik ve doğalgaz parasını ödemekte zorlanmaya başladı. Sanayide üretilen her şey enerjiye bağlı olarak üretiliyor. Siz sanayide elektrik zammı yaparsanız veya doğal gaza zam yaparsanız başka bir şeye zam yapmanıza gerek yok. Zaten bunlardan kaynaklı olarak her şeye zam gelecek. 6 veya 6 buçuk lira olan mazot şuan 11 veya 12 lirayı bulmaya başladı. Şimdi taşımacılık yapan nakliyeciye nasıl dersiniz ki eski fiyat üzerinden taşımanı yap. Türkiye’de şu anda TÜİK’in açıklamalarına göre yüzde 36-37’lik bir enflasyon var. Çiftçin hali ortada. Çiftçi bu pahalılıkla nasıl ürününü ekecek" dedi. 
“Emekliler açlığa mahkûm edildi”
Emekli maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını ifade ederek emeklilerin açlığa mahkûm edildiğini ifade eden Binzet, “Asgari ücret demek bir insanın açlık sınırının da altında ya da açlık sınırına yakın geçinebileceği para demek. İnsanlarımız aç, insanlarımızı açlığa mahkûm ediliyor. Cumhurbaşkanı ben %50 zam yapıyorum diye açıklama yaptı. Peki, bunu hiç dolar bazına çevirdiniz mi? Asgari ücret 2 bin 850 lirayken asgari ücretli 325 dolar alırken, bugün 4 bin 250 lira 257 dolara denk geliyor. Yani bunu bize bir zam olarak göstermesinler." dedi. 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ekonomik sorunları çözecek önemli kadrolara sahip olduğunu çizen Binzet, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin sorunlara ilişkin net çözüm önerileri var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin çok önemli kadroları var ve bu kadrolar bu sorunların üstesinden gelebilecek kadrolar. Güçlü kadrolarımızla birlikte, iktidarımızda Türkiye’nin ve Adıyamanımızın bütün sorunlarını çözecek, sorunların üstesinden geleceğiz.” Şeklinde açıklamada bulundu.

 

Kaynak: PHA
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