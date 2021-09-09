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Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber

Adıyaman Yaş Sebze ve Meyve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Baki Kutlu, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sebze meyve olan talebin arttığına dikkat çekerek, fiyatlarda yaşanan dalgalanmadan olumsuz etkilendiklerini söyledi.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:49
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Başkan Kutlu: Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu - Videolu Haber

Perre Haber Ajansı (PHA) muhabirin özel açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Baki Kutlu, “Ben tüm Adıyamanlı hemşerilerimi sebze haline davet etmek istiyorum. Gelsinler bir baksınlar çevre illerle kıyaslasınlar. Adıyaman’a gelen ürün kalitelidir” dedi.

“Bir işçi yevmiyesi 80 TL iken 180 TL oldu”

Yaşanan fiyat artışından işçi yevmiyelerinin de etkilendiği söyleyen Kutlu, “Gübrede, ilaçlarda fiyatlar değişti. Bir insanın yevmiyesi 80 TL iken oldu 180 TL. İnsanlar bunun hesabını hiçbir zaman yapmadılar. Mesela 1 litre mazot 7,5 TL. Bir insanın sigortası 700 TL’den direk bin 336 liraya çıktı. Kimse bunu araştırmıyor, kimse bunu eleştirmiyor. Vatandaşlarımız gelsinler bizim ezbere konuşmasınlar, gelsinler bizimle otursunlar, bir çayımızı içsinler sonra bir kararlarını versinler” diye konuştu.

Hal esnafıyla ilgili alınan bazı kararların yanlış olduğunu dile getiren Başkan Kutlu, “Belediyedeki encümen arkadaşlarımız yanlış kararlar veriyor. Bizim hal ile ilgili yanlış bir karar vermişler. Ben isterdim ki, orada ki encümen kardeşlerimiz hal ile ilgili bir karar verdikleri zaman lütfen gelsinler bizim burada bir odamız var, burada esnaflarımız var burada cemaatimiz var. Otursunlar konuşsunlar öyle bir karar versinler. Bugünlerde dolu olan ve hepsi vergi mükellefi olduğu halde dükkanlarımızı tutmuşlar, ihaleye vermişler. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Yaşanan probleme belediye başkanımız el attı yavaş yavaş düzeltmeye gidiyoruz. Ayrıca bizim hal esnafımız araçları muayene istasyonunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Bu konuda da yetkililerin yardım istiyoruz” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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Mete Karayel 2021-09-09 15:05:30

Üretim çok olursa maliyetlerin bir önemi kalmaz.

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Abdullah 2021-09-09 15:27:09

Hangi hal işçisi 180 lira alıyor hangisinin SGK sı var

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