Başkan Kılınç, Her damla su bizim için çok önemli

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ,"2 yıl önce çocuklarımızda başlattık su tasarrufunu suları nasıl kullanacaksınız, muslukları nasıl kullanacaksınız diye çocuklarımızı bilgilendirdik. Ama suyumuzun çoğunluğu vahşi sulamadan gidiyor. Burada damla sistemi ile sulamaya geçmek zorundayız. Bizim zaten yüzeysel sularda çekilmeler oldu. Derin suların 3/1 çekildi dolayısı ile vatandaşlarımızı bilinçlendirmemiz lazım. Bu anlamda Avrupa ülkeleri suyun kullanımı ile ilgili ciddi tedbirler almaya başladılar ki onların çok ciddi su rezerveler var. İsviçre, İsveç'te çok ciddi su rezerveler var buna rağmen oralarda hortumu eline alıp çimleri sulamayanasınız. En ucuz su İtalya'da iki Euro biz tonunu iki liraya veriyoruz. Tabi bir taraftan önlemler almaya çalışıyoruz. Biz diyoruz ki vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçları için makul bir fiyat olsun ama onun dışında ciddi birşeyler yapalım ve önlem almamız lazım bunu da yapmak zorundayız. Bizim mevcut kaynaklarımız idare ediyor ama önlemini almaz isek gidişat çok ciddi sıkıntılar yaşatacak. Biz bu anlamda Avrupa'dan yaklaşık 30 milyon Euro hibe aldık bir kısmı bitmek üzere Gürlevik hattını yeniden yeniliyoruz 20 bin tonluk depo ve 10 bin tonluk depo daha yapıyoruz. Ama kayıp ve kaçakları önlemek için her damla su bizim için çok önemli ve şehrimizdeki tüm şebeke sularının kaçaklarını önlemek için tüm yapıyı değiştirmek zorundayız. Dolayısı ile suya bakış açımızı değiştirmek zorundayız. Su bir tüketim aracı değil, suya hürmet etmemiz lazım" dedi.