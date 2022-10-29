Galeriler Yazarlar
Adıyaman 22
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.936,76
ALTIN
980,03
DOLAR
18,62
STERLİN
21,48
EURO
18,51

Başkan İskender Yıldırım: Cennet hurmasında bu yıl 7 bin ton üretim bekliyoruz

Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Gölbaşı ilçesindeki tarım ve turizm hakkında açıklamalarda bulundu.

29 Ekim 2022 Cumartesi 21:27
2 Okunma
Başkan İskender Yıldırım: Cennet hurmasında bu yıl 7 bin ton üretim bekliyoruz

Başkan İskender Yıldırım Tarım "Adıyaman Valimizin ve Kaymakamımızın girişimleri ile 50 bin cennet hurması fidanı dağıtıldı ilçemizde hurmada Türkiye'de ikinci üreticiyiz Gölbaşı olarak kurutma tesisi özel idare marifeti ile valimiz ilçemize meyve kurutma tesisi kurdurdu. Hurma yaklaşık bu yıl 10 bin ton bekleniyordu ama biraz dökme olduğundan dolayı iklimsel değişikliklerden dolayı bu yıl 7 bin ton üretim bekleniyor hurmada tabi meyve ve sebze kurutulduğunda katma değeri daha fazla oluyor. Bu kurutma tesisimizin faaliyeti ile birlikte kuru hurma olarak satışa sunulacak ve çok kıymetli bir hale gelecek, cevizde yine Adıyaman'da bölge şampiyonuyuz. Çok yağlı ve lezzetli ceviz car ilçemizde oda bizim çok kıymetli cevizlerimizin kurusu satışa sunuldu. Üzüm ilçemizde gelişmiş durumda Antep fıstığı üretimimizde çiftçimizin yüzü gülmese de idare edecek durumda fiyatlar iyi içinde bulunduğumuz ekonomik krize rağmen ilçemizde çiftçilerimizin her zaman yanında olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, yakın zamanda İzmir'da tarım politikalarını yapan önceki dönem Genel Başkan Yardımcımız şimdi Genel Başkanımızın Başdanışmanı Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal İzmir'de tarım fuarında bir etkinlik düzenleyecekler bizde belediye olarak oraya katılacağız.  Çünkü İzmir'deki belediyelerimiz tarım konusunda çok ileri işler yapıyorlar. Bizden yirmi yıl öndeler tarım konusunda kooperatifleşme, tarım faaliyetlerinde ileri seviyedeler tarım konusunda onlardan örnekler alarak ilçemize katkıda sunabilirsek daha mutlu oluruz. Hurmamızda ve cevizimizde pazarlama sorunumuz yok bunlar kendi bölgemizde ciddi bir şekilde tüketiliyor. Üzümde geçmiş dönemlerde sıkıntı oldu ama bu yıl sorun  olmayacak. Hatta üzümde geçen yıl bir şarap fabrikası ilçemizde dalında satın aldılar yaş üzümümüzü ama bilmiyorum üzümümüz şarap üretimine uygun olup olmadığını ama şarap farikası aldı ama bu yıl çiftçilerimize fiyatı düşük verdiklerinden dolayı kabul etmediler. Çiftçilerimiz kurutmayı tercih ettiler demek ki şarap oluyor ki üzümümüz bu yılda gelip talip oldular.dedi.

Gölbaşı İlçemizde Kürek Takımı Kuracağız

Turizmle ilgilide konuşan Yıldırım, "Turizmle ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz ama istediğimiz seviyede değiliz. Yine valimiz ve kaymakamımızın katkıları ile Türkiye gençler kürek şampiyonası Gölbaşı ilçemizdeki gölümüzde gerçekleştirildi. Bununla ilgili belediyemizin yirmiye yakın dünyanın farklı ülkelerinden mailler geldi. Maillerde Türkiye'de böyle bir yer var mı yarış alanı varmı diye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk onlar sürekli dünyada bu yarışmalara katıldığından dolayı onların tezleri dünyadaki üç pistten birisi Gölbaşı gölü diye söylediler. Çünkü biz Gölbaşı gölümüze kürek şampiyonası olarak kurduğumuz alt yapı dünya şampiyonasının da yapılacağı alt yapıyı kurduk. Kaymakamımız bu konuyla ilgili çok ilgilendi bir ay kısa bir sürede bu platformu oluşturduk. Hiçbir eksiğimiz yoktur yani federasyon başkanının bize söylediği Gölbaşı'nda dünya şampiyonası bile yapılabilir durumda alt yapımımız bizde Gölbaşı ilçemizde kürek takımı kuracağız bu konuda gençlerimizi yönlendireceğiz. Bunun ilçemize ve ilimize iyi bir tanıtım olacağına inanıyoruz. Bu arada kamp ile ilgili projemiz var doğa parkımızda özellikle karavancıların konakladıkları yerler var ilçemizde bu konuda konaklanacak yer haline gelecek projemiz onaylandı bir hibe para ile onuda hayata geçireceğiz. Turizmin alt yapısını oluşturuyoruz "dedi.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Kılınç, Her damla su bizim için çok önemli
Başkan Kılınç, Her damla su bizim için çok önemli
Muşlu: Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul etmiyoruz - Videolu Haber
Muşlu: Öğretmenlik Meslek Kanunu kabul etmiyoruz - Videolu Haber
O Hem Kuaför Hem Sanatçı-Videolu Haber
O Hem Kuaför Hem Sanatçı-Videolu Haber
Otomobilin üzerine bıraktığı not ile insanlık dersi verdi - Videolu Haber
Otomobilin üzerine bıraktığı not ile insanlık dersi verdi - Videolu Haber
Polat: Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin - Videolu Haber
Polat: Haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen Öğretmenlik Meslek Kanunu iptal edilsin - Videolu Haber
Polat: Banka promosyonlarının enflasyon oranından revize edilmeli - Videolu Haber
Polat: Banka promosyonlarının enflasyon oranından revize edilmeli - Videolu Haber
Zeynal Polat: Bu sorun sınavın iptal edilmesiyle çözülmez - Videolu Haber
Zeynal Polat: Bu sorun sınavın iptal edilmesiyle çözülmez - Videolu Haber
Vali Çuhadar: Daha çok hizmet getirebilmek için bir ayağımız Ankara'da
Vali Çuhadar: Daha çok hizmet getirebilmek için bir ayağımız Ankara'da
Vali Mahmut Çuhadar: Oturakçılar Pazarı cazibe bir ortam olacak
Vali Mahmut Çuhadar: Oturakçılar Pazarı cazibe bir ortam olacak
Adıyaman turizmine kadın eliyle kokulu mum desteği - Videolu Haber
Adıyaman turizmine kadın eliyle kokulu mum desteği - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Vatandaşlarımızın sorunları bizlerin sorunu - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Vatandaşlarımızın sorunları bizlerin sorunu - Videolu Haber
SMA hastası Nilay için minik arkadaşları kapı kapı gezerek yardım topluyor - Videolu Haber
SMA hastası Nilay için minik arkadaşları kapı kapı gezerek yardım topluyor - Videolu Haber
Hobi olarak başladığı evinde 300 muhabbet kuşunu besliyor - Videolu Haber
Hobi olarak başladığı evinde 300 muhabbet kuşunu besliyor - Videolu Haber
Fedakar doktor kışın traktör yaz aylarında at sırtında hastalara şifa dağıtıyor - Videolu Haber
Fedakar doktor kışın traktör yaz aylarında at sırtında hastalara şifa dağıtıyor - Videolu Haber
CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber
CHP'li Binzet, Gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu - Videolu Haber
Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber
Adıyaman'da beyaz esarete kadın eli değdi - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Taş: Vatandaşın başına bir şey gelirse sorumlusu maliyedir - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal: Vatandaşların piyasaya güveni kalmadı - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Altının yüksek olması vatandaşı gümüşe yönlendirdi - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
Kış aylarının vazgeçilmezi ıhlamur - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
AGC Başkanı Dişkaya, Gündemi değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre 2021 yılını değerlendirdi - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
İş Kadını Halime Kısayol: Fırsatçılar ürünlerindeki fiyatların düşüşüne geçmediler - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
SGK Müdürü Tekin'den 7326 sayılı yapılandırma açıklaması - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
ADD Başkanı Palalı: Bazen yenilgiyi içimize sindirmemiz lazım - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Döviz kurlarındaki düşüş cep telefonu satışı yapan esnafı mutlu etti - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
Kuyumcular Odası Başkanı Ünal’dan yatırımlarınızı altına yapın çağrısı - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
AK Partili Dağtekin: Emperyalist güçler birleşerek bizi boğmaya çalışıyor - Videolu Haber
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Gönen: Çocuklarımızın daha mutlu olacağı işi yapmaları lazım
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber
Çocuk mezarlarına gözü gibi bakıyor - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim